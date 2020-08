Rien ne justifie l'occupation illicite et le détournement de biens d'autant plus qu'il s'agit de bien immobiliers appartenant à la faculté de Plateaux; elle est mitoyenne du Chu Docteur Benzerdjeb. Il s'agit de la cantine relevant de la Faculté de médecine d'Oran qui a fait l'objet d'un squat inédit. Telle est l'affaire traitée par le tribunal de première instance d'Oran citant 10 familles dont un repris de justice ayant purgé une peine de 20 années de réclusion criminelle. Les mis en cause sont accusés du squat d'un bien immobilier appartenant à l'Etat. Dans son réquisitoire, l'avocat général près le tribunal de la cité Djamel a requis une peine d'une année de prison ferme à l'encontre de chacun des mis en cause. L'affaire, citant huit individus, est mise en délibéré. L'affaire a été traitée par le juge d'instruction prés la 7e chambre du tribunal de cité Djamel. Le document d'accusation, détaillant les contours de cette affaire inédite, est très explicite en soulignant que les mis en cause n'ont rien trouvé de mieux à faire que de prendre possession de la cantine de la Faculté de médecine avant de la répartir en plusieurs portions, de sorte à leur servir de lieu d'habitation abritant 10 familles». En agissant de telle sorte, ils ont mis en place un bidonville géant en plein centre urbain, tout près de l'hôpital de Plateaux et de surcroît, en plein «intérieur» de la Faculté de médecine. Dans leurs actions inconsidérées, les squatteurs ont détruit une bonne partie de la muraille de la Faculté de médecine avant d'accéder à l'intérieur de la cantine. Ce détournement aurait pris des tournures encore plus graves n'était-ce l'intervention des responsables de l'hôpital ayant jugé utile de faire appel aux policiers tout en déposant plainte auprès des services de la 2e sûreté urbaine de Plateaux, d'où l'intervention de ces derniers et la découverte d'un fait dépassant le seuil de l'entendement. Les mis en cause, au nombre de huit personnes, ont été pris en flagrant délit de construction et d'aménagement qu'ils opéraient à l'intérieur de la cantine, les travaux portaient sur la réalisation de murs de séparation et de canalisations des eaux usées. Le repris de justice a même enregistré un taux d'avancement important de «son chantier», ce qui lui a permis d'occuper une chambre et une cuisine. Il a révélé qu'il occupait les lieux depuis sa sortie de prison alors qu'il ne se rendait pas compte que «la cantine en question appartient à la Faculté de médecine». Poussant de l'avant les investigations, les policiers ont conclu dans leurs rapports que «la cantine a fait l'objet de morcellement en plusieurs espaces revendus chacun à des tarifs oscillant entre 400 000 et 500 000 dinars». Auditionnés, les huit individus ont nié les faits tout en argumentant être étrangers dans cette affaire dans laquelle ils ont été cités alors que, ajoutent-ils, leur «présence sur les lieux n'est pas synonyme d'une quelconque complicité». Ils sont allés jusqu'à dire qu'ils se sont retrouvés dans cette situation pour le seul fait qu'ils avaient été appelés pour effectuer des travaux de maçonnerie pour lesquels ils sont rémunérés».