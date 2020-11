Les éléments du centre régional de lutte contre le trafic de drogue d'El Hadjar ont mis fin à l'activité d'un réseau de narcotrafiquants, apprend-on de source sécuritaire. Selon celle-ci, cette opération de pointe a été couronnée par l'arrestation de quatre narcotrafiquants et la saisie de 10 kg de kif traité. Emballée en plaquettes de 250 g chacune, cette quantité importante était destinée à être écoulée sur le marché local, nous dit-on. Aux termes des explications apportées par la source qui a filtré l'information, il s'agit d'un réseau régional activant dans plusieurs wilayas de l'Est du pays. La réussite de ce coup de filet, revient à l'exploitation minutieuse des informations, en possession des fins limiers de ce centre régional, spécialisé dans la lutte contre le trafic de drogue. Les investigations diligentées depuis des mois, mettant les éléments de ce réseau régional sous la loupe des enquêteurs, a donné des résultats probants, nous dit-on. Âgés entre 25 et 50 ans, les quatre individus arrêtés lors de cette intervention d'envergure, font, jusqu'à la mise sous presse, l'objet d'interrogatoire, nous affirme-t-on.Par ailleurs, pour les besoins de l'enquête, rien n'a filtré sur l'identité des prévenus, encore moins sur les wilayas concernées par ce trafic. En outre, les investigations se poursuivent et les éléments du centre régional d'El Hadjar, en charge de l'affaire, tentent de remonter à l'éventuel «QG» de ce réseau, source d'alimentation des dealers à l'échelle régionale.

En attendant que les mis en cause dans cette activité illicite, soient déférés par-devant le juge d'instruction, de la circonscription de compétence, les enquêteurs poursuivent leurs recherchent, se basant sur les aveux des narcotrafiquants arrêtés.