Dix personnes ont été asphyxiées par des gaz brûlés au niveau d’une douche dans la commune d’Alger-Centre suite à une panne de la chaudière, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile d’Alger. L’incident est survenu à 11h10mn au niveau d’une douche, sise au 11, rue des frères Boulahdour, près de la rue Khelifa Boukhalfa (commune d’Alger-Centre) où 10 personnes (6 femmes et 4 hommes) ont été asphyxiées par les gaz brûlés dégagés par la chaudière, a précisé le chargé de l’information auprès de ces services, le lieutenant Khaled Benkhalfallah. Les unités de la Protection civile se sont rendues sur les lieux pour secourir les blessés, âgés entre 20 et 67 ans, dont deux femmes qui ont reçu les premiers soins sur place. Les autres victimes ont été évacuées vers l’hôpital Mustapha Pacha pour recevoir les soins nécessaires, certaines ayant souffert de difficultés respiratoires et d’autres ayant perdu connaissance, selon la même source. En attendant de déterminer les circonstances de cet incident, le responsable a avancé «l’éventualité d’une fuite de gaz brûlés de la chaudière de cette douche». Quatre camions anti-incendie et quatre ambulances ont été mobilisés à cet effet.