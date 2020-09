Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a fait savoir, hier, que le secteur de la santé a déploré près de 100 décès parmi son personnel, à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. «Le secteur de la santé a perdu près de 100 employés, tous corps confondus, contaminés par le Covid-19, lors de leur présence sur la ligne de front pour prendre en charge les patients», a indiqué Benbouzid dans une déclaration à la presse, citant le dernier bilan du ministère, en marge de la cérémonie de signature du protocole sanitaire pour l'organisation du référendum sur la révision constitutionnelle. Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du nouveau coronavirus, le docteur Djamel Fourar avait déclaré, début août dernier, que

69 travailleurs avaient perdu la vie et 4 025 autres ont été contaminés au Covid-19. Des cadres du secteur ont exprimé leur regret pour la perte de ce nombre de travailleurs du secteur en raison des comportements «irresponsables» de certains citoyens qui ne respectent pas les règles de prévention, appelant à se conformer aux règles sanitaires après la reprise quasi totale des activités.