Agissant sur informations faisant état de l’écoulement de faux billets par un individu, les services de la Bmpj de la sûreté de daïra d’El Eulma, relevant de la sûreté de wilaya de Sétif, sont parvenus à neutraliser un réseau national de faussaires, apprend-on, de source sécuritaire.

Selon celle-ci les investigations se sont soldées par l’identification d’un premier suspect originaire de la daïra d’El Eulma et domicilié dans l’une de ses cités. Il a été interpellé en flagrant délit de possession de faux billets en coupures de 2000 DA, destinés à l’ écoulement sur le marché monétaire de la région d’El Eulma. Sitôt auditionné, le suspect est passé aux aveux, dévoilant l’identité de ses complices : un faux monnayeur originaire de la wilaya de Bordj Bou arriridj et deux autres de la wilaya de Mila.

Les enquêteurs sont parvenus par la suite à arrêter rapidement, deux autres membres du réseau.

Les perquisitions effectuées dans les domiciles des mis en cause se sont soldées par la découverte et la saisie d’un total de 100 millions de centimes en faux billets de banque et d’un important matériel informatique.

Présentés devant le procureur de la république près le tribunal d’El Eulma, les prévenus, âgés entre 29 et 35 ans, ont été déférés ensuite devant le juge d’instruction, lequel a ordonné leur placement sous mandat de dépôt, pour faux et usage de faux billets bancaires.

Par ailleurs, il reste un quatrième faussaire toujours en cavale et qui demeure activement recherché par les services de sécurité.