Le Forum des chefs d’entreprise, secoué par des affaires de corruption qui ont conduit certains de ses membres en prison, dont son ex-président Ali Haddad, tient encore debout. Il donne même un gage d’organisation patronale majeure qui peut tenir un rôle de premier plan dans une nouvelle stratégie économique tracée par le président de la République pour sortir le pays de sa dépendance au secteur des hydrocarbures.

Il est le coorganisateur, avec le réseau londonien DMA (Developping Makets Associates), du forum algéro-britannique qui s’étalera sur deux jours, les 25 et 26 février. Le coup d’envoi de cette rencontre d’affaires a été donné, hier, à l’hôtel El Aurassi à Alger, par le président du FCE (Forum des chefs d’entreprise), Sami Agli accompagné de l’ambassadeur de Grande-Bretagne en Algérie, Barry Robert Lowen. Plus de 1000 opérateurs participent à cet événement qui intervient dans la foulée de la sortie actée de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

Ce qui augure d’une nouvelle stratégie de partenariats économiques que les Britanniques doivent déployer dès lors qu’ils se retrouvent moins assujettis aux contraintes que leur imposait leur appartenance à l’UE. Ils doivent trouver certainement des opportunités attestées à travers un marché algérien en pleine restructuration. Quels sont les secteurs qui seront ciblés au cours de ces discussions qui s’annoncent intenses entre les deux parties ? « Le réseau londonien DMA (Developping Makets Associates) va développer la coopération entre les entreprises algériennes et leurs homologues de la grande île, qui porteront essentiellement sur les secteurs des énergies renouvelables, du digital, des finances et de l’éducation. » indique un communiqué qui il faut le souligner ne s’étale pas trop sur les détails de ces échanges.

Il faut rappeler que ce n’est pas la première fois que le FCE initie ce genre de rencontre en vue d’impulser une nouvelle dynamique à la coopération, algéro-britannique. Le 15 septembre 2019 le président du Forum des chefs d’entreprise, Mohamed Sami Agli, avait reçu au siège du Forum, le secrétaire d’Etat britannique au commerce international, Conor Burns. Les échanges entre les deux parties avaient été axés principalement sur l’exploration des opportunités d’affaires entre les entreprises des deux pays et l’identification des secteurs susceptibles d’être développés en vue d’impulser la coopération économique à travers des projets de partenariat gagnant-gagnant, indiquait le FCE sur son site.

Les bonnes relations qu’entretient le Forum des chefs d’entreprise avec l’ambassade de la Grande-Bretagne et l’ABBC en matière de mise en relations d’affaires entre les entreprises des deux pays ont été mises en exergue par Sami Agli qui a mis l’accent sur l’importance du développement des partenariats d’affaires et a encouragé les entreprises britanniques à investir en Algérie. « Nous sommes intéressés par l’expérience britannique dans le développement de nombreux secteurs, comme l’éducation, la formation, les finances, l’innovation ainsi que l’industrie pharmaceutique, les énergies renouvelables et l’agro-industrie », avait déclaré à cette occasion le patron du FCE. Pour sa part, Conor Burns a considéré que de nombreuses opportunités peuvent être valorisées et exploitées par les deux pays. Le secrétaire d’Etat britannique au commerce international, Conor Burns, avait de son côté exprimé sa disponibilité à booster la coopération économique entre les deux pays. Les deux parties s’étaient quittées avec la promesse de poursuivre la concertation, organiser des missions d’affaires britanniques en Algérie. L’opportunité de les concrétiser leur est offerte aujourd’hui.