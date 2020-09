Les épreuves du baccalauréat se dérouleront cette année, dans des conditions particulières. La direction de l’éducation a dû s’adapter à la situation exceptionnelle induite par cette crise sanitaire de pandémie de Covid-19, impactant tous les dispositifs traditionnels, comme ceux des épreuves du bac et avant eux, ceux du BEM. Cette année, le baccalauréat se déroulera du 13 au 17 septembre 2020, soit à partir de demain. Les autorités locales ont multiplié les rencontres de concertation afin de rassurer sur l’efficacité et le respect du protocole sanitaire pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ces rencontres ont permis aussi de contrôler les derniers préparatifs ayant conforté les parents d’élèves et les enseignants et autres fonctionnaires qui seront mobilisés pour encadrer le baccalauréat. Pour sa part, la direction de la sûreté de la wilaya ne manquera pas d’annoncer par un communiqué transmis à notre rédaction, que pas moins de 1000 policiers ont été mobilisés pour les épreuves du baccalauréat- 2020. Ces derniers seront répartis entre 57 centres d’examen dont 29 sur la wilaya de Constantine et les centres d’examen des prisonniers et 28 au niveau des daïras et des communes de Constantine. Dans son dispositif sécuritaire, la sûreté de wilaya mobilisera aussi des patrouilles fixes et mobiles. Dans son communiqué, la sûreté de wilaya note que toutes les conditions relatives aux dispositions sanitaires de lutte contre le Covid-19 ont été prises. D’ailleurs, une campagne de sensibilisation sera organisée par les services de la sûreté de wilaya, le premier jour des épreuves. Pour rappel, en intervenant lors d’une journée d’information sur les examens scolaires prévus au titre de la session 2020, Ouadjaout, ministre de l’Education nationale avait précisé que « la tutelle a peaufiné toutes les procédures d’organisation et des gestes barrières, à partir de l’affectation des candidats jusqu’à la proclamation des résultats ». Lors de son intervention, le ministre avait également donné les chiffres concernant le nombre de candidats qui se présenteront demain au baccalauréat, il a fait état de 637538 candidats (413870 scolarisés et 223668 libres), répartis sur 2261 centres de déroulement et supervisés par 192300 encadreurs, tandis que le nombre des centres de compostage est de 18 et ceux de correction 81, pour accueillir 48000 correcteurs.