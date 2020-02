Parce qu’elle s’est fixée l’objectif d’une couverture totale, 100 %, en gaz naturel, la wilaya de Bouira a retenu à son programme la mise en service de plusieurs distributions publiques de gaz. Ainsi, dans la commune de Bouira un lot comptant 184 foyers, bénéficie désormais des bienfaits énergétiques du gaz. Ces foyers sont situés au lotissement Rechak Mouloud, dans la commune de Bouira, sur un linéaire de 16,427 km. Le projet est inscrit sur le budget communal (35% à la charge de l’APC et 65% à la charge de la Sadeg « Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz). L’enveloppe financière qui a été réservée à ce projet est de 39,8 MDA (millions de dinars). Par ailleurs, 420 foyers à Aïn Baydha et Gherrifa, dans la commune de Guerouma, bénéficient d’une mise en service du réseau du gaz naturel de leurs localités, un projet qui s’inscrit dans la deuxième tranche du programme quinquennal 2010-2014 (programme de l’Etat), le réseau réalisé s’étend sur 23,393 km pour un budget de 25 MDA. Dans la daïra de Bechloul 270 foyers au niveau des villages Ahnif et Mellaoua dans la commune de Bechloul sur un réseau qui s’étend sur 14,956 km pour un budget de 17 MDA sont alimentés dans le cadre du plan 2014-2019. Plus à l’est et dans la daïra de M’Chedallah, 180 foyers au niveau des villages Thaourirt Meloulane et Ouzouaghen dans la commune d’Ath Mansour, sur un réseau qui s’étend sur 15,934 km pour un budget de plus de 12 MDA. Ces mises en service s’inscrivent dans le vaste programme de raccordement des villes et localités de la wilaya de Bouira. Pour rappel, la wilaya a bénéficié d’une enveloppe globale avoisinant les 4 000 milliards de centimes pour assurer une couverture totale de la wilaya. Comme déjà rapporté dans nos précédentes publications, la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz, à travers sa Concession de distribution de Bouïra a procédé le 11/11/2019 à l’ouverture des plis des offres commerciales du projet de réalisation de 900 km du réseau de distribution de gaz au profit de 9 160 foyers. La séance d’ouverture des plis s’est tenue à la salle de conférences de la direction de la formation professionnelle de Bouira. Le projet s’inscrit dans le cadre du programme de l’Etat des D.P (Distribution publique) et extension des D.P, le R.A.R du P.C (Reste à réaliser du programme complémentaire) ainsi que le programme C.g.s.c.l (Caisse des garanties et de solidarité des collectivités locales). La consistance physique se résume à la réalisation de 900 km qui permettront le raccordement de 9 160 foyers et leur alimentation en gaz naturel à travers 79 localités. 120 soumissionnaires ont répondu à l’avis d’appel d’offres. Concernant l’électricité, le projet entre dans le cadre du programme de l’Etat de l’électrification rurale du R.A.R «Reste à réaliser» de la 2e tranche du programme quinquennal 2010-2014 et du programme complémentaire «P.C». Le programme comprend la pose de 212, 777 km de câbles permettant ainsi à 2 706 foyers de s’alimenter en électricité, à travers 108 localités.