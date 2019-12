«Plus de 100 écoles primaires et 15 cantines scolaires viennent de faire l’objet de réparation et de réhabilitation», apprend-on, auprès des services de wilaya en charge de cette problématique.

À cet effet, d’importants budgets ont été accordés par le fonds de la collectivité, la wilaya d’Oran. Pour l’exercice 2019, une enveloppe financière de l’ordre de plus de 373 millions DA a été consacrée à cet effet, dont 203 millions DA dégagés par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales et 170 autres millions puisés du budget de la wilaya d’Oran. Celle-ci a dégagé, l’année écoulée, quelque 569 millions DA pour réhabiliter 72 écoles primaires. Les travaux avaient été achevés avant le début de l’année scolaire 2019-2020. Ces opérations visent essentiellement l’amélioration des conditions de déroulement de la scolarisation des élèves. Et ce n’est pas tout. Dans le cadre des dispositions prises par la wilaya d’Oran, pour l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves, à travers les communes de la wilaya, une enveloppe financière de 39 milliards de centimes vient d’être débloquée par la wilaya d’Oran, pour la rénovation, la réhabilitation et l’équipement des établissements scolaires de la wilaya, a-t-on appris hier de sources proches de la wilaya. Les travaux toucheront 13 lycées, 51 CEM et 56 établissements primaires. Outre les travaux d’étanchéité, de confortement et de ravalement des façades de bon nombre d’établissements, ces derniers bénéficieront d’opérations de raccordement au réseau du gaz naturel. Nos sources indiquent, par ailleurs, qu’une partie de cette enveloppe sera consacrée à l’achat d’équipements. En outre, les services de la commune d’Oran avaient, pour leur part, consacré une enveloppe de 20 millions de dinars pour la réhabilitation et l’entretien d’une dizaine d’établissements scolaires, répartis à travers le tissu urbain de la ville, avant la rentrée scolaire, en septembre dernier. Des travaux de ravalement des façades, d’étanchéité, d’électricité, d’aménagement des toilettes, entre autres, ont été entrepris par des entreprises engagées dans ces chantiers. D’autre part, une grande partie des écoles de la commune ont été dotées de chauffage et l’opération se poursuit toujours. Il y a lieu de signaler qu’une enveloppe de 24 milliards de centimes avait, déjà, été débloquée, l’année dernière, au profit de l’éducation pour l’installation du chauffage, notamment dans les communes déshéritées. Deux autres milliards avaient été octroyés, au secteur, pour l’achat d’équipements et préparer, dans les meilleures conditions, les examens du baccalauréat. Ces enveloppes s’ajoutent à celles, déjà, débloquées par la commune d’Oran pour l’installation du chauffage, à travers l’ensemble des établissements scolaires de la wilaya.A ce titre, une enveloppe de 30 millions de DA a été dégagée par l’Assemblée populaire communale pour l’installation du chauffage, dans 40 établissements scolaires. Outre le chauffage, des travaux d’aménagement et de réhabilitation d’une trentaine d’établissements scolaires, répartis sur l’ensemble des secteurs urbains, ont été effectués avant la rentrée scolaire 2010-2011.

Les travaux effectués concernent l’étanchéité pour 18 établissements scolaires, l’aménagement de cantines scolaires dans une vingtaine d’écoles et des travaux divers pour 5 établissements.