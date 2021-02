Agissant sur la base de renseignements vérifiés et recoupés, les services de la police de la sûreté de la wilaya de Tébessa ont réussi à démanteler un réseau de soutien au terrorisme qui pratiquait également l'apologie en faveur des groupes terroristes sur les réseaux sociaux. Le réseau, souligne un communiqué de la cellule de communication de ce service, est composé de 11 individus dont trois mineurs. C'est la brigade chargée de la lutte contre la cybercriminalité qui a pu démasquer l'identité des mis en cause grâce à l'exploitation de l'information et l'usage de la technologie. La même source a précisé que c'est suite à des publications incitant à rejoindre les groupes terroristes, ciblant les plus vulnérables, notamment les mineurs. Les mis en cause publiaient également de la littérature subversive pour accrocher leurs nouvelles recrues. Les 11 accusés ont été présentés devant la justice et ont comparu devant le représentant du ministère public. Trois d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt, alors que neuf autres sous contrôle judiciaire. Comme personne ne l'ignore, l'apologie du terrorisme conduit à la prison (souligné dans le Code pénal). Les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison ferme. Le mis en cause de 31 ans a été condamné pour «apologie d'actions terroristes» et «propagation d'idées d'organisations terroristes» en exploitant les nouvelles technologies de l'information et de la communication.