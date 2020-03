Sur la base de plusieurs affaires affectant de corruption, la direction des ressources en eau, le magistrat instructeur, prés le tribunal de Khenchela, a décidé le placement sous contrôle judiciaire, de pas moins de 11 présumés impliqués, apprend-on de source juridique. Il s’agit selon la même source de l’ex-directeur de ladite direction, muté pour occuper le même poste dans une wilaya de l’Ouest. Est également présumé impliqué dans ces affaires, le chef de service de la même direction, promu au poste de directeur régional dans le même secteur. Sont aussi poursuivis pour les mêmes faits, neuf autres individus dont des fonctionnaires, des fonctionnaires en retraite et des entrepreneurs, a fait savoir notre source. Ce panel de prévenus est accusé de : dilapidation de deniers publics, faux et usage de faux, contractions de marchés douteux et entraves au Code des marchés publics, a précisé la même source. Cette dernière a fait état du déclenchement d’une enquête judiciaire sur l’attribution du marché de raccordement au réseau d’eau potable, aux n’ayants pas droit. Il s’agit dans ce sens, du marché des communes d’El Oueldja et Khairane, alimentées respectivement depuis la station d’épuration du barrage de Babar. Dans ses révélations, notre source a souligné que, le ministre des Ressources en eau, avait en fin 2019, mis fin aux fonctions du directeur régional. Une décision prise sur la base du rapport établi sur la situation, lors de sa visite d’inspection à la wilaya de Khenchela. La décision du limogeage du responsable, s’était également basée sur, le rapport d’une commission d’enquête dépêchée et les lettres des entrepreneurs et les activistes de la société civile, nous précise-t-on. Les lettres dénonçaient de graves dépassements et d’entraves, dans le secteur des ressources en eau de cette wilaya, nous explique-t-on. Dans le détail, notre source a fait état de fortes dépenses dans les accessoires des travaux de projets, surfacturation et changement des montants financiers, entravant la vraie valeur des projets. Des agissements donnant lieu aux propositions de nouvelles enveloppes, sous forme d’avenants, dépassant les 517 milliards de centimes. Nous explique-t-on. Ainsi, dans l’élan de la lutte contre la corruption, le secteur de la justice de la wilaya de Khenchela, a aussitôt, ordonné une information judiciaire. Celle-ci prise en charge par la brigade financière et économique, de la sûreté de wilaya, s’était penché sur l’octroi de marchés, en rapport avec la protection de la wilaya des inondations. Ce dossier à lui seul a fait ressortir l’entrave flagrante au Code des marchés. Un agissement à travers lequel, ont été éliminés des entrepreneurs, ayant présenté des soumissions entre un milliard et quatre milliards de moins que ceux qui ont décroché le marché. Le bout du fil de cette affaire a conduit les enquêteurs à des infractions liées, dont le magistrat instructeur s’était chargé de dénouer au bout de plusieurs séances d’auditions et d’instruction. Des procédures qui au final, ont abouti à la qualification des faits et placer les 11 prévenus sous contrôle judiciaire, dans l’attente de leur jugement.