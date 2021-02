Une tentative d’émigration clandestine via la Méditerranée, a été déjouée par les éléments des gardes-côtes au large d’Annaba, apprend-on de source maritime. Selon les précisions apportées par cette dernière, les gardes-côtes de la façade Est de la station maritime de la wilaya d’Annaba, ont intercepté, hier, à 4h du matin, une embarcation de construction artisanale à bord de laquelle se trouvaient

11 candidats à l’émigration clandestine. Originaires de plusieurs wilayas de la région Est du pays, Skikda, Guelma et Annaba entre autres, les prétendants à la traversée de la mort ont tenté de rejoindre le sud du Vieux Continent, via la Méditerranée, ont ajouté nos sources.

Âgés entre 20 et 40 ans, les harraga ont largué les amarres depuis l’une des plages du relief maritime d’Annaba, nous dit-on. La vigilance des éléments des gardes-côtes, qui nous signale-t-on, étaient en patrouille leur a permis de repérer l’embarcation qui tentait de se faufiler à travers la patrouille. Mais peine perdue, puisque l’arraisonnement de l’esquif a eu lieu à environ 10 miles au nord du cap de Garde, ont précisé nos sources. Sans aucune alternative, les prétendants à l’émigration clandestine ont fini par se rendre à l’évidence, celle de ne pouvoir atteindre l’eldorado tant convoité.

Voyant leur rêve s’évanouir avec l’écume des vagues et l’espoir d’une évasion noyée au fond de la Méditerranée, les harraga ont fini par se rendre à l’évidence, celle de ne manifester aucune résistance aux éléments de la Marine nationale, lesquels ont mené l’opération de repêchage des harraga sans trop de mouvements. Ramenés à terre, au port militaire, les candidats à l’émigration clandestine ont subi une visite médicale avant d’être auditionnés par la police judiciaire, puis être présentés, aujourd’hui, par-devant le procureur près le tribunal d’Annaba pour répondre de leurs actes, dont la tentative de quitter le pays, clandestinement. Il est à noter que les bonnes conditions atmosphériques et la hausse des températures, ont poussé ces harraga à tenter l’évasion vers le Vieux Continent.