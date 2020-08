C’est un réseau, composé de 11 individus dont des récidivistes et deux femmes âgées entre 24 et 53 ans, qui vient d’être démantelé par les policiers de la Brigade de recherches et d’intervention 2 de la sûreté de wilaya d’Oran. Les mis en cause, spécialisés dans le trafic transfrontalier de drogue, sont impliqués dans une affaire de 81 kg de kif traité, saisi également dans le sillage de l’arrestation des membres du réseau, celle-ci a été suivie de la saisie de 6 véhicules utilisés dans le transport des stupéfiants et 117 millions de centimes constituant les revenus du « commerce » de cette bande. Avant de lancer leur offensive, les policiers ont mis sous surveillance tous les mouvements des éléments de la bande, ces derniers affluaient généralement dans la partie Est de la ville. Passés à l’action, les policiers ont, dans le sillage de la perquisition, abouti à la saisie de 81 kg de drogue et à l’arrestation des premiers éléments du groupe. Poussant de l’avant les recherches, le reste des membres de la bande est tombé l’un après l’autre. Les mis en cause, ont été écroués et accusés de plusieurs chefs d’inculpation dont essentiellement association de malfaiteurs, trafic, entreposage et transport de la drogue à l’effet de sa commercialisation vers une wilaya, celle-ci n’a pas été dévoilée, détention d’armes blanches, etc.