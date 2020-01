Onze personnes impliquées dans une affaire de corruption dans une banque publique à Constantine, ont été arrêtées par la brigade économique et financière relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, a-t-on appris, jeudi, de la cellule de communication et d’information auprès de ce corps de sécurité. Une enquête profonde qui a duré 4 mois sur cette affaire de trafic dans des prêts de banque, s’est soldée par l’arrestation de 11 personnes âgées entre 37 et 71ans, dont des cadres et directeurs dans une banque de Constantine, des propriétaires et fonctionnaires d’entreprises de distribution de médicaments et un expert foncier a précisé le lieutenant, Farès Zellagui. La même source qui n’a pas donné davantage de précisions sur la banque estimant que l’affaire revêt un caractère « très sensible », a relevé que ce trafic a causé un grand préjudice à l’instance financière avec la « dilapidation de grandes sommes d’argent », sans en préciser le montant. Les personnes impliquées ont été présentées au pôle pénal spécialisé de Constantine pour « abus de fonction, faux et usage de faux, réception d’indu avantage sous forme de crédits et amplification de la valeur du foncier hypothéqué », selon la même source. Trois personnes ont été placées sous mandat de dépôt, a-t-on précisé par ailleurs.