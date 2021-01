Le groupe Sonatrach a signé plus de 1100 contrats de projets avec des entreprises nationales, a affirmé, mercredi dernier à Alger, le président-directeur général du groupe Toufik Hakkar. Lors d'une conférence de presse animée en marge de la signature d'une convention avec l'Institut algérien de normalisation (Ianor), Hakkar a souligné que ce chiffre ne reflétait pas «l'orientation du groupe vers l'intensification de ses transactions avec les opérateurs locaux, à travers l'ouverture de ses marchés». Selon les chiffres avancés par le P-DG de Sonatrach, 80% de la valeur des contrats étaient en monnaie nationale, en application de la stratégie du groupe visant à maîtriser les dépenses en devises.

Hakkar a rappelé que le groupe Sonatrach envisageait d'appliquer un nouveau plan d'action pour les cinq prochaines années englobant des projets d'une valeur de 40 milliards de dollars, durant lesquelles 51% des marchés seront conclus en monnaie nationale. La plus grande part des projets de ce nouveau plan, adopté par le conseil d'administration du groupe pétrolier national et de son assemblée générale, sera consacrée aux activités d'exploration, de production, de raffinage et de pétrochimie, a ajouté le même responsable. Hakkar avait déclaré à la fin 2020 que le programme d'investissement de Sonatrach s'élèvera à 40 milliards de dollars, dont 51% en dinars sur les cinq prochaines années «traduisant la mise en oeuvre de notre politique de promotion du contenu local, ayant constitué un axe hautement stratégique durant cette année».

Il a de ce fait souligné «la volonté tangible de Sonatrach, de s'inscrire dans une démarche intégrée des entreprises nationales quant à la réalisation de ses projets, leur garantissant ainsi des plans de charge et permettant au pays, des économies importantes en devises».