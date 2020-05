Depuis le 28 avril dernier, date de mise en service officielle de la cellule Covid-19 installée dans les locaux du Laboratoire central du CHU de Béjaïa et du lancement de l'opération du diagnostic au Covid-19 à l'université de Béjaïa, 118 prélèvements ont été traités par une équipe «bien motivée», composée de médecins et de microbiologistes. Animés d'une volonté d'être à la hauteur et sans la moindre erreur, ces éléments ont procédé à la vérification et au traitement de 118 prélèvements des patients suspectés d'infection au nouveau coronavirus (Covid-19), en provenance des unités du CHU et des établissements de santé, à travers le territoire de la wilaya.

Le laboratoire du Chu est chargé d'une mission centrale qui assure la coordination entre les services chargés de la prise en charge des cas de Covid-19, et le laboratoire de la Faculté de médecine de Béjaïa où les tests de dépistage du coronavirus se font. Son rôle consiste, précisément, à collecter les échantillons prélevés auprès des patients hospitalisés pour suspicion au Covid-19, chercher le génome du virus Covid-19, vérifier leur conformité, identifier les prélèvements avec une fiche de renseignements prévue à cet effet et enfin, valider les résultats obtenus avant de les communiquer aux services demandeurs.102 malades atteints du coronavirus sont actuellement hospitalisés à travers les sept hôpitaux de la wilaya de Béjaïa», rapporte le dernier bilan. Selon le DSP de la wilaya de Béjaïa, qui s'exprimait sur les ondes de la radio locale, 21 cas confirmés ont été réceptionnés, dont la majorité du laboratoire de la Faculté de médecine de l'université de Béjaïa. Un patient est toujours en réanimation, un autre intubé et 281 patients ont quitté les hôpitaux.Dans le cadre des mesures d'urgence prises par les autorités centrales pour faire face à la crise sanitaire causée par l'épidémie du Covid-19, le wali a instruit aujourd'hui, lors de la réunion avec les membres de la cellule de crise, les responsables des services de sécurité, de renforcer le contrôle et continuer de prononcer des sanctions à l'encontre des personnes qui ne respectent pas le confinement. Les citoyens sont appelés à respecter le confinement ainsi que les mesures préventives d'hygiène pour leur protection contre ce virus. Le président de l'APW, le commandant du Groupement de la gendarmerie, le chef de sûreté de wilaya et le président de l'APC de Béjaïa se sont joints pour un appel aux citoyens. En cas de non-respect du confinement, les citoyens encourent des sanctions plus sévères, avertit-on.