Le procès de Nechinache Zoulikha, plus connue sous le nom de Mme Maya, a pris fin jeudi 31 décembre, à la cour de justice de Tipasa, sur la confirmation des peines prononcées par le tribunal de Chéraga en octobre, à savoir, 12 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 6 millions DA, avec la confiscation de tous ses biens. Ses deux filles, Imène et Farah, ont été condamnées à 5 ans de prison ferme chacune et à une amende de 3 millions DA avec la confiscation de tous leurs biens. Cependant, Mme Maya et ses deux filles sont tenues de verser la somme de 600 millions DA au Trésor public, à titre de compensation.

Les faits de cette affaire remontent en 2004, où la principale accusée, s'est présentée au wali de Chlef, Mohamed Ghazi, recommandée par l'ex président Bouteflika et introduite par son secrétaire particulier, Reguab, pour l'obtention du projet de rénovation d'un parc de loisirs sur une assiette de 15 hectares et un contrat de concession pour la réalisation d'une station-service. Mme Maya dira, au cours du procès, qu'elle ne s'était jamais présentée comme étant la fille cachée de Bouteflika, alors que pour leur défense les accusés, Mohamed Ghazi et Abdelghani Zaalane, ont plaidé le fait d'avoir exécuté les ordres de l'ex-président. Cependant, l'affaire éclate au grand jour, en 2017, suite à la perquisition effectuée au domicile de Mme Maya, la fameuse villa de Moretti, où de grandes sommes d'argent et des bijoux ont été trouvés, notamment le pactole de 10 milliards de centimes, qui auraient servi à monnayer l'obtention du projet, auprès du wali d'Oran.

Le procès s'est articulé également sur les transferts d'argent à l'étranger, pour financer l'acquisition de biens, et les avantages obtenus par Mme Maya et ses filles, tels que la garde rapprochée et l'installation de caméras de surveillance à la villa. Des arguments qui impliquent l'ex-Dgsn, Abelaghani Hamel.

La lumière faite sur cette affaire, Mme Maya s'est bâtie un empire entre 2004 et 2017, avec pour seul sésame, son lien de parenté avec l'ex-président, afin d'ouvrir toutes les portes des hautes sphères de décision. Un business florissant, qui consistait à utiliser l'identité de la fille cachée de l'ex- président, pour monnayer des faveurs auprès des ministres, au profit de grands hommes d'affaires. Très rapidement, sa notoriété et son pouvoir sur les hauts responsables furent des plus puissants, jusqu'au jour de la perquisition.

En dépit des arguments invoqués par les avocats de la défense, lors des plaidoiries, le représentant du parquet général avait requis des peines de 10 à 15 ans de prison ferme contre les principaux accusés dans l'affaire, tandis que la cour à décidé de maintenir les peines pour la majorité des accusés. Dans ce sens, l'ancien wali de Chlef, Mohamed Ghazi, a écopé d'une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'un million DA, contre 18 mois de prison ferme pour son fils Chafik et une amende de 500000 DA.

La cour a condamné, en outre, l'ancien wali d'Oran Abdelghani Zaalane et l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, à des peines respectives de 8 ans et de 10 ans de prison ferme, assorties d'une amende d'un million DA chacun, alors que les investisseurs et entrepreneurs, Belaïd Abdelghani et Miloud Ben Aïcha ont été condamnés respectivement à des peines de 7 ans et 10 ans de prison ferme, assorties d'une amende d'un million DA chacun. Cependant, l'ancien député à la retraite, Omar Yahiaoui, en fuite à l'étranger, a été condamné, par contumace, à une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'1 million DA, avec la confiscation de tous ses biens et le lancement d'un mandat d'arrêt international à son encontre.