Pas moins de 12 fonctionnaires dont huit du service biométrique, de l'APC de Souk Ahras, ont été placés en détention provisoire, par le procureur de la république près le tribunal de Souk Ahras, apprend-on de source judiciaire. Au motif de cette mesure, leur implication dans le faux et usage de faux, a précisé la source qui a filtré l'information. Les huit fonctionnaires du service biométrique, sont supposés activer au sein d'un réseau international de trafic et falsification de documents administratifs et de cachets officiels de l'Etat. Les huit prévenus sont également accusés de mauvais usage de la fonction, de faux et usage de faux, falsification de documents et de registres administratifs ainsi que d'autres documents commerciaux, aux fins d'usage frauduleux, a expliqué notre source. Les autres mis en cause sont accusés de falsification de dizaines de dossiers de base de véhicules neufs, nous dit-on. Au total ce sont 53 actes de falsifications opérés par ces fonctionnaires indélicats, qui enregistraient l'immatriculation de véhicules neufs, dans la souche informatique de l'APC de Souk Ahras. Puis ils enregistraient ces véhicules aux noms d'autres personnes, usant à l'insu d'autres personnes, de photocopies de leurs cartes d'identité nationales. Les investigations concernant cette affaire ont permis la récupération de 23 véhicules, tous types confondus, l'arrestation de 24 impliqués, dont huit fonctionnaires à l'APC de Souk Ahras, a précisé notre source qui a fait savoir que quatre ont été placés sous mandat de dépôt, pendant que les quatre autres ont bénéficié de la mise sous contrôle judiciaire. Rappelons que, il y a moins d'un mois, la même APC a été éclaboussée par un scandale et non des moindres. Le 24 du mois dernier, quatre fonctionnaires de l'annexe administrative communale de la cité Ahmed Draïa, relevant administrativement de la commune de Souk Ahras, ont été placés sous mandat de dépôt, pour falsification de signatures au profit d'un candidat à la présidentielle du 12 décembre.