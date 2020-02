Enfin le bout du tunnel pour les souscripteurs Aadl2 ? En tout cas, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville leur a annoncé, hier, une bonne nouvelle. Plus de 120 000 d’entre eux recevront à partir de la semaine prochaine leurs affectations. « L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (Aadl) devra procéder, au cours de la semaine prochaine, à la convocation de 120000 souscripteurs pour la remise des décisions d’affectation, dans le cadre du programme «Aadl 2» », a indiqué Kamel Nasri. Cette opération concerne 36 wilayas du pays. « 32000 d’entre eux sont inscrits dans la capitale », a-t-il précisé. La remise de ces affectations sur fera directement sur Internet via le portail dédié à cette formule de logements. D’ailleurs, c’est la finalisation de ce site qui a retardé l’échéance. « Il sera prêt d’ici la semaine prochaine », a-t-il rassuré. Le premier responsable du secteur de l’habitat s’est également montré rassurant sur le taux d’avancement des logements des heureux élus. « Les logements concernés connaissent un taux de réalisation de plus de 70% », a-t-il garanti. S’il y a des heureux, il y a aussi des déçus ! Puisque ceux qui n’ont payé que la première tranche risquent d’attendre encore. En toute sincérité, le ministre avoue que la construction de leurs logements n’a pas encore débuté. « Les projets destinés à cette catégorie de souscripteurs n’ont pas été encore lancés », a-t-il souligné. « L’étude de 70000 logements a été finalisée, sachant que des appels d’offres devront être lancés dans les prochains jours pour la réalisation de 70000 nouvelles unités dans le cadre du programme «Aadl» », a-t-il indiqué. « Ce qui permettra l’ouverture du site électronique au profit de cette catégorie au moment opportun », a-t-il poursuivi non sans calmer les esprits en affirmant qu’une grande partie du programme Aadl2 avait déjà été réalisé. « Un total de 128000 souscripteurs ont bénéficié de cette formule qui englobe 560 000 logements » a répliqué le ministre de l’Habitat. Kamel Nasri justifie ses assurances par le fait que le secteur œuvre à exploiter les terrains qui étaient occupés par les bidonvilles pour lancer des programmes Aadl. S’agissant des recours et des souscripteurs qui n’ont pas payé la première tranche du prix de leur logement, Nasri a souligné que le secteur était en passe d’étudier la situation de cette catégorie en vue de trouver des solutions adéquates, notamment en ce qui concerne le foncier et le financement. Cette sortie du ministre de l’Habitat aura donc été riche en annonces en direction des « Aadlistes » très en colère. Ce discours plein d’espoir n’aura t-il pas le même sort que celui de ses prédécesseurs ? Wait and see...