L'opération de vaccination contre la Covid-19 s'est poursuivie, hier, à Constantine pour le deuxième jour. 1200 doses ont été réceptionnées par les instances compétentes pour un début prometteur. La campagne de vaccination anti-Covid-19 à Constantine a été lancée mardi matin à la polyclinique de la cité des Mûriers, en présence des autorités locales dont le wali de Constantine. Comme prévu et selon le programme tracé par la tutelle, ce sont les personnes âgées, celles qui souffrent déjà d'une maladie chronique qui ont bénéficié des premières doses, alors que l'opération s'est poursuivie, hier, à l'intention du staff médical et paramédical (médecins et paramédicaux). Selon les premiers vaccinés l'opération se déroule dans de bonnes conditions chose qui a été confirmée par le directeur du CHU.

Comme constaté, c'est au niveau de la commune de Constantine qu'a débuté l'opération qui va s'étendre aux

autres communes les jours à venir. Concernant les zones les plus reculées désormais connues sous l'appellation de zones d'ombre, les autorités locales décident de mobiliser des équipes qui vont se déplacer sur ces lieux. Constantine comprend au moins une quarantaine de polycliniques, lesquelles ont mobilisé des équipes pour cette mission. À noter également que Constantine aurait besoin de 250 000 doses pour couvrir les besoins de la population en matière de vaccin, qui compte un nombre important de personnes fragiles sur le plan de la santé. Néanmoins, seront épargnés de cette campagne les femmes enceintes, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Constantine, faut -il le rappeler s'était bien préparée pour recevoir les premières doses du vaccin contre le virus Covid-19. Une formation visant la maîtrise des aspects et des techniques de vaccination anti-Covid-19, a été lancée, avant l'arrivée du premier quota en faveur du personnel de la santé de la wilaya de Constantine. En effet, plus d'une centaine d'encadreurs du corps médical et paramédical ont été concernés par ce programme qui a contribué, aujourd'hui, à la réussite de l'opération de vaccination, selon les instructions et les modalités tracées par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière impliquant des médecins généralistes et spécialistes ainsi que des infirmiers. Cette formation a été chapeautée par trois professeurs spécialisés en épidémiologie, ayant bénéficié de cours théoriques liés à ce domaine à travers l'organisation d'une visioconférence, présidée par des cadres du ministère de tutelle, comme rapporté dans nos éditions précédentes.