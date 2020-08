Les chiffres que nous avons obtenus auprès des services de la Protection civile sont parlants. D’énormes dégâts ont été occasionnés par les incendies des derniers jours. Plusieurs communes ont été concernées, où le couvert végétal et le patrimoine arboricole ont été durement touchés.

Toutefois, et au-delà de ces dégâts, une large campagne bat son plein sur les réseaux sociaux, à propos des causes de ces feux. De nombreux citoyens s’élèvent contre le laisser-aller qui a causé la prolifération des décharges sauvages lesquelles seraient derrière le départ d’un grand nombre d’incendies. Pour en savoir plus et placer les choses dans leur contexte, nous avons posé la question à Kamel Bouchakour, chargé de communication de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou.

En fait, le nombre impressionnant de ces décharges, qui sont au nombre de 272 à travers la wilaya, est déjà à lui seul impressionnant. Pour notre interlocuteur, le lien entre ces dernières, situées généralement dans les forêts et les abords des routes, peut aisément être établi. Avec les chaleurs excessives, ces décharges contenant des gaz comme le méthane peuvent provoquer une autoinflammation. Des gaz inflammables, aidés par les grandes chaleurs ainsi que des bouteilles de parfum et autres contenant des produits inflammables se trouvent à côté des amas de bouteilles en verre. Ce qui nous amène à conclure que ces décharges peuvent constituer une des plus importantes causes de ces départs de feux qui dévastent notre patrimoine forestier. La responsabilité de tous est donc engagée. Au chapitre des dégâts occasionnés, les services de la Protection civile font donc état de quelque 48 incendies ayant touché en tout 758 hectares.

Les maquis ont vu le départ de 42 feux avec 331 hectares brûlés et la broussaille touchée par 65 incendies, avec 701 hectares complètement dévastés. Notre interlocuteur dénombrera un total de 159 incendies ayant dévasté 12 269 arbres fruitiers, parmi lesquels figurent en pôle position les oliviers et les figuiers.

Par ailleurs, il est à noter l’apport des villageois qui ont participé aux opérations d’extinction, aux cotés des éléments de la Protection civile. Le porte-parole de ce corps constitué a d’ailleurs tenu à rendre un vibrant hommage à tous ces citoyens qui se portent volontaires. Leur apport a d’ailleurs aidé à sauver des villages, par leur connaissance du terrain. Kamel Bouchakour parlera également des très bonnes relations qui lient les éléments de la Protection civile aux populations locales.

D’ailleurs, dans ces villages, les citoyens n’hésitent pas à amener de l’eau fraîche aux éléments qui font face aux flammes avec un grand courage et une abnégation sans faille.

Enfin, hier, quelques feux de moindre envergure demeuraient encore en activité, mais le danger semble écarté.

Les grands incendies sont tous maîtrisés. On ne signale pas de nouveaux départs.