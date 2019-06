Le nombre des organisations syndicales enregistrées au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, s’est élèvé à 121 syndicats à juin 2019, contre 101 syndicats durant la période sus-citée de l’année 2018, a annoncé jeudi le directeur des relations du travail au ministère du Travail, Rabah Mekhazni qui a précisé que 32 syndicats n’avaient enregistré aucune activité. Intervenant lors des travaux d’une rencontre avec les organisations syndicales, Rabah Mekhazni a précisé que le nombre d’organisations syndicales en Algérie est passé de 101 syndicats en juin 2019, à 121 organisations en juin 2019, soit en hausse d’environ 20%. Parmi les 121 organisations syndicales enregistrées, le ministère a recensé 78 organisations syndicales des travailleurs salariés et 43 organisations syndicales du patronat, a fait savoir le responsable ajoutant qu’«en dépit de ce nombre important des organisations syndicales, le ministère a enregistré «32 syndicats n’ayant connu aucune activité syndicale et n’ayant renouvelé leurs structures de base ou n’ayant pas communiqué les éléments de leur représentativité syndicale». Rabah Mekhazni a fait état de plusieurs mesures qui sont en examen par le ministère, visant la promotion du domaine de l’activité syndicale, parmi elles, «l’entame des réformes juridiques, notamment celles relatives à l’exercice du droit syndical, en vue de son adaptation aux normes internationales», citant à ce propos, la Convention internationale N° 87, sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Ces mesures ont trait également à «la poursuite de l’enregistrement des organisations syndicales, dont les dossiers sont conformes à la loi.