C’est aujourd’hui que se termine la révision exceptionnelle des lites électorales. Le Président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi, a révélé que jusqu’à présent il a été enregistré plus de 128 000 nouveaux inscrits. « Ce chiffre a été établi, hier samedi, il est appelé à augmenter », a soutenu le Président de l’Anie. La loi organique relative au régime électoral, qui vient d'être amendée, place le fichier national du corps électoral , composé de, l'ensemble des listes électorales des communes et des centres diplomatiques et consulaires à l'étranger, sous la tutelle de l'Autorité indépendante chargée des élections.