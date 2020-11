La Société des ciments de Béni Saf (Aïn Témouchent), filiale du Groupe industriel des ciments d’Algérie (Gica), a récemment effectué une première opération d’exportation de 13 000 tonnes de «clinker», un constituant de ciment, vers la Mauritanie, a indiqué hier un communiqué du Groupe.

La Société des ciments de Béni Saf a effectué, le 18 novembre une opération d’exportation de 13 000 tonnes de «clinker» vers ce pays de l’Afrique de l’Ouest, à partir du port de Ghazaouet.

À travers cette opération, le Groupe Gica s’inscrit en droite ligne de la politique des pouvoirs publics, visant à promouvoir les exportations du pays hors hydrocarbures, a-t-on souligné.

Ainsi, en 2018, lors de sa première année d’exportation, le Groupe avait produit 272 196 tonnes de ciment et de «clinker», passant à 519 051 tonnes en 2019, indique le communiqué, ajoutant que Gica a pénétré les marchés du continent africain, à savoir : la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Mauritanie, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin et la Guinée.

Bâtie sur une superficie de 42 hectares, la cimenterie de Béni Saf se trouve à 30 km du chef-lieu de wilaya de Ain Témouchent.

La cimenterie dispose d’une ligne de production d’une capacité de 1 000 000 tonnes de ciment Portland, par an.

