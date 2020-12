Les services de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou poursuivent leur mobilisation, sur le terrain en vue de la mise en oeuvre du dispositif de lutte contre la propagation de la maladie du Covid-19. Ainsi, dans le cadre de l'application des dispositions et des mesures liées à la prévention contre la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19), les services de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou oeuvrent, sans relâche, depuis l'apparition de ce virus, à la sensibilisation et à l'accompagnement des citoyens, en les exhortant à respecter les mesures sanitaires édictées par les pouvoirs publics. Ces opérations s'accompagnent du contrôle des commerces, qui s'inscrit dans les limites de la lutte contre la fraude et l'application de la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenants.

Le dernier bilan rendu public par la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, à ce sujet, fait état de 13 820 infractions inhérentes au non-respect des horaires de confinement sanitaire partiel en vigueur, de 20 h à 5 h. Au total, 584 véhicules et motocycles ont été mis en fourrière. Concernant les infractions liées au non-respect des mesures sanitaires préventives, 18 000 infractions pour non-respect de l'obligation du port du masque de protection (bavette) ont été enregistrées aux quatre coins de la wilaya.

En outre, 84 infractions pour non-respect du protocole sanitaire dans les transports publics ont été constatées ainsi que 3 538 infractions pour exercice d'activité commerciale de vente sans respect des règles sanitaires. Par ailleurs, les mêmes services ont adressé 2 716 mises en demeure aux commerçants contrevenants, 235 propositions de fermeture administrative des commerces pour infraction.

En outre et dans le même sillage, 270 dossiers judiciaires ont été instruits à l'encontre de commerçants contrevenants et 33 infractions liées au monopole et à la surenchère sur les prix, sont à déplorer. On a également appris que 10 691 kg de viande blanche avariée ont été saisis, ainsi que 29 641 unités de produits alimentaires périmés, 3 800 unités de détergents périmés et 2 373 unités de produits parapharmaceutiques périmés. Il faut préciser que dans l'ensemble des activités de la Bmpj de Tigzirt et suite à plusieurs plaintes déposées par des citoyens, signalant le vol d'accessoires automobiles, précisément les logos indiquant les marques de leurs voitures, une enquête a été ouverte et les investigations opérées. Ces dernières ont permis d'identifier et d'arrêter l'auteur, âgé de 19 ans, demeurant à Tigzirt, puis un receleur, âgé 26 de ans, demeurant à Tizi Ouzou, qui dissimulait les objets volés dans un local commercial, sis à la Nouvelle Ville de Tizi-Ouzou.

Notre source précise que cette opération a permis de récupérer 70 logos de différentes marques de voitures chez le receleur. Présentés devant le parquet de Tigzirt le 2 décembre 2020, l'auteur principal a écopé d'une peine de deux ans de prison ferme, assortie d'une amende de 100 000 DA et le receleur a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, assortie d'une amende de 20.000 DA ferme.