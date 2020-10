Les éléments de la brigade de recherches et d'investigations, rattachés à la police judiciaire de la sureté de wilaya d'Annaba, ont arrêté, hier, deux contrebandiers transportant pas moins de 13 kg de corail brut, a rapporté un communiqué, émanant de cette institution sécuritaire. Selon le document dont nous détenons une copie, il s'agit de deux individus issus d'une wilaya limitrophe de Annaba, appréhendés dans le cadre de la lutte contre le trafic de psychotropes et de kif. Les trafiquants, âgés de 23 et 24 ans, transportaient à bord d'un véhicule de tourisme, sans autorisation pour le corail et illégalement les produits narcotiques. Aux termes de la méme source, quelque 800 comprimés hallucinogènes et 140 grammes de kif traité, ont été découverts et saisis lors de la fouille du véhicule. Soumis aux mesures d'usage, les mis en cause dans ce trafic pluridisciplinaire, ont été déférés par- devant juge d'instruction, près le tribunal d'Annaba, qui a ordonné leur placement sous mandat de dépôt, pour trafic de produits narcotiques et de corail. Ce polype a enrichi et continue d'enrichir pilleurs et contrebandiers. Ces derniers, en quête de gain facile, s'organisent en réseaux transfrontaliers pour écouler le corail braconné dans les fonds de la façade maritime Est du pays. À l'origine de ce coup de filet et selon certaines indiscrétions, recueillies, des informations parvenues aux éléments de la BRI d'Annaba, faisant état de l'activité douteuse des deux individus, nous dit-on.

Les investigations engagées en ce sens, ont abouti, outre la véracité des informations données, mais surtout l'identification des deux individus, nous ajoute-t-on encore. Par ailleurs, rien n'a filtré sur la wilaya d'origine des deux prévenus. Pour des raisons liées à l'enquête, notre source d'indiscrétion a souligné que les deux individus pourraient faire partie d'un réseau, activant au sein d'un autre transfrontalier, puisque nous précise-t-on, la quantité de ce corail royal devait certainement être acheminée vers la Tunisie, via la frontière, ce qui suppose la présence d'un réseau transfrontalier, puisque, nous explique-t-on, le corail braconné dans les eaux de la zone Est du pays, trouve preneur (acheteur), dans ce pays voisin, car les contrebandiers de ce côté de la frontière algéro-tunisienne, prospèrent du commerce du corail algérien avec les acheteurs de l'Europe, les Italiens notamment. S'agissant de la quantité de narcotiques saisie en même temps que celle du corail, nos sources estiment qu'aussi bien l'un que l'autre sont devenus les filons d'or pour les trafiquants