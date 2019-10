Sale temps pour les réseaux de soutien au terrorisme. En moins de trois jours, 13 personnes oint été arrêtées dans différentes régions du pays toutes accusées de porter des soutiens aux résidus des groupes terroristes. Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés jeudi dernier, à Tissemsilt et Khenchela, a indiqué hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 10 octobre 2019, trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Tissemsilt/2ème Région militaire et Khenchela/5ème RM», précise la même source. Il y a trois jours, soit le 9 octobre dernier, pas moins de 10 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, à Khenchela, par un détachement combiné de l’Armée nationale populaire, a indiqué mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Par ailleurs, deux terroristes ont été capturés le 8 octobre dernier, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), lors d’une opération de reconnaissance menée dans la commune de Babar, wilaya de Khenchela, qui a permis également l’arrestation de deux éléments de soutien aux terroristes, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de reconnaissance menée dans la localité de Boudjelbani, commune de Babar, wilaya de Khenchela (5ème Région militaire), un détachement de l’ANP a capturé, le 7 octobre 2019, deux terroristes: ‘’D. Abdelmalek’’ et ‘’B. El-Hadi’’. Cette opération, toujours en cours, s’est soldée également par l’arrestation de deux éléments de soutien et la saisie de produits et d’outils servant dans la confection des bombes artisanales, ainsi qu’une grande quantité de denrées alimentaires et divers objets», précise le communiqué. Le même jour, un terroriste en possession d’un pistolet-mitrailleur, s’est rendu aux autorités militaires à Tamanrasset.