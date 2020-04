Agissant sur renseignements, les services de sécurité ont procédé au démantèlement de deux groupes de malfaiteurs qui ont instauré un climat de terreur dans la région de Meftah. Un important lot constitué d'armes blanches a été saisi. «Les services de sécurité sont intervenus samedi dernier pour mettre un terme à un climat de terreur imposé aux habitants dans une cité d'habitation dans la commune de Meftah (wilaya de Blida) par deux groupes d'individus ayant des antécédents judiciaires», a indiqué, hier, le procureur de la République près le tribunal de Larbaâ.

Expliquant qu'en dépit des circonstances actuelles difficiles avec la pandémie du Covid-19 et les mesures prises par les plus hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République pour protéger la vie et la santé des Algériens, dont le confinement, certains individus aux antécédents judiciaires ont cependant mené une campagne de terreur et d'atteinte à la sécurité des habitants. Selon le magistrat, «les services de sécurité, qui ont mis hors d'état de nuire deux bandes rivales dont les membres ont des antécédents judiciaires, sont intervenus pour sécuriser le quartier et protéger les citoyens.»

Un groupe de personnes aux antécédents judiciaires dans le quartier des 3555 Logements+ de Sidi Hamed, dans la commune de Meftah, a agressé à l'arme blanche un citoyen. Ce dernier, a-t-il encore précisé, a refusé de transporter l'un des membres du groupe dans sa voiture, ce qui lui a valu d'être agressé et a subi plusieurs blessures, dont l'amputation d'un doigt.

Par la suite, un des frères de la victime, avec un autre groupe de repris de justice, a voulu venger son frère, a expliqué le procureur de la République, ajoutant:

«ce qui a engendré une bataille rangée entre les deux groupes ayant entraîné des blessures à plusieurs d'entre eux.» Lors de l'intervention des services de sécurité, les deux bandes se sont enfuies. «Et, dans la matinée du lendemain, une seconde bataille rangée entre les deux groupes a également eu lieu, et les services de sécurité sont intervenus une nouvelle fois, en encerclant les deux bandes rivales dans certains immeubles du même quartier», précise le magistrat en notant que «les services de sécurité ont par la suite inspecté les immeubles du quartier un par un, avec un mandat de perquisition que nous avons émis et il a été procédé à l'arrestation de 13 personnes impliquées dans ces incidents». Deux adolescents de 16 ans et 17 ans sont impliqués dans cette affaire.