Si aux abords du siège de l’Autorité nationale indépendante des élections, l’activité est lourdement calme, du fait que le bal des retraits des formulaires de signatures s’est réduit considérablement après le passage des grosses pointures, il n’en demeure pas moins qu’à l’intérieur du siège, c’est une vraie fourmilière d’agents de saisie et de contrôle , qui s’anime et prend forme en attendant la fin de l’opération de retrait des formulaires, et le début des dépôts des dossiers de candidature. A cet effet, selon les organisateurs, une chaîne d’appareils de comptage a été mise en place pour faciliter l’opération. Elle représente la première étape d’un long processus de contrôle, et de vérification qui sera menée par une équipe de techniciens en informatique, qui œuvreront à passer au crible chaque formulaire et chaque dossier. Pour l’heure ce ne sont pas moins de 134 postulants qui ont retiré les formulaires.

Le chargé de communication de l’Anie, Ali Draâ, a précisé lors de la conférence de presse tenue, hier, que «l’opération de retrait des formulaires se poursuit normalement, l’Anie est tenue de fournir les meilleures conditions pour les candidats, et demeure à la disposition de la presse».

Interrogé sur les plaintes de certains candidats qui ont rencontré des obstacles au niveau des APC pour valider leurs signatures, Draâ explique que «les plaintes sont minimes et 90 % des opérations se déroulent correctement, les responsables chargés de cette tâche doivent impérativement valider les formulaires, dans la mesure où la condition de la présence de l’intéressé est respectée.

Notre responsabilité à l’Anie est de faire respecter la loi, même si celle-ci est critiquée et présente des résistances», insiste-t-il.

Concernant l’installation du délégué de la wilaya de Djelfa qui a été chahuté et empêché par les citoyens, le chargé de communication affirme, que «le rôle de l’Anie est d’être à l’écoute de ces citoyens, pour essayer de comprendre les motifs qui animent leur mécontentement, mais aussi nous devons être justes avec le délégué, et recueillir toutes les informations autour de cette installation pour pouvoir trancher».

Par ailleurs, en marge de la conférence de presse, le candidat indépendant de la wilaya de Djelfa, Lahoual Ahmed Fouad nous a confié au moment du retrait de ses formulaires de signatures, qu’il avait été «candidat lors de la dernière présidentielle, mais je me suis retiré lorsque Bouteflika s’est porté candidat, car les résultats des élections étaient déjà connues», d’autres ont constaté que «l’organisation notamment l’opération de retrait des formulaires, est nettement plus fluide. Nous considérons que l’Anie joue son rôle parfaitement, autant dans l’accompagnement que sur la révision des listes électorales».

On retiendra également des propos de quelques prétendants à la magistrature suprême, le témoignage que «les données ont changé, et dans cette nouvelle disposition, l’organisation des élections s’accompagne de garanties qui nous ont convaincus.

Notamment l’indépendance de l’autorité et la mise à l’écart de l’administration, du processus électoral. Ceci étant l’essentiel de notre programme se base sur la justice sociale, c’est le point de délivrance de tous les problèmes du pays», affirme l’un d’eux, enseignant d’université de son état.