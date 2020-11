Les élus de Béjaïa ont tenu, hier, une nouvelle réunion extraordinaire de l’Assemblée populaire communale, pour répartir une enveloppe financière totale de 274 milliards de centimes, mais sans l’opposition qui, dans une déclaration rendue publique hier, dénonce «les conditions particulières qui suscitent moult questions», entendre par là l’impératif de prioriser «la situation» sanitaire de la commune. Dans son document, l’opposition cite «l’absence de propositions d’inscription de dons au titre du Covid-19 au CHU de Béjaïa qui, de plus aurait sollicité le concours de la collectivité locale, en raison des besoins en moyens et équipements d’hospitalisation d’urgence, comme les générateurs d’oxygène et moniteurs de paramètres vitaux», auxquels s’ajoute «la négligence des écoles primaires qui peinent à satisfaire les normes du protocole sanitaire en moyens et produits d’hygiène dont la fourniture relève de la responsabilité directe de la commune».Plus loin, le document de l’opposition fait part de «l’indifférence vis-à-vis de la souffrance des citoyens, des familles endeuillées et le non-soutien aux malades pour leurs besoins de diagnostic, la non-assistance aux personnes vulnérables de l’hospice des vieux». L’opposition, au sein de l’Assemblée populaire communale de Béjaïa ne s’en tient pas qu’à cela, puisqu’elle relève également «l’indécence de l’octroi de nouvelles rallonges budgétaires de subventions, d’un montant de l’ordre de 10 milliards de centimes à des associations qui n’ont eu aucune activité spéciale après la distribution extraordinaire du mois d’octobre dernier, de 25 milliards de centimes, faisant atteindre, pour cet exercice, un chiffre record totalement incompatible avec la situation de pandémie». L’annulation «injustifiée» de programmes d’équipement de pas moins de 204 milliards de centimes dont 133 milliards de centimes sont des propositions de l’année 2019 seulement, n’est pas en reste puisque dans le document on s’interroge «sur les véritables desseins de la suppression de projets de développement d’envergure remplacés par des propositions sans aucun impact et remettant entièrement en cause le contrôle de l’autorité de tutelle qui a validé et approuvé ces inscriptions». L’inscription de programmes d’ouverture et d’aménagement de la voirie, aux retombées incertaines sur le développement local, l’absence de volonté pour satisfaire les préoccupations des citoyens dans le domaine des équipements collectifs et surtout des infrastructures scolaires, dans de nombreux quartiers en souffrance et la rallonge budgétaire de 5 milliards de centimes à un Epic communal qui n’a pas fini de susciter des interrogations et qui n’a même pas entamé l’enveloppe de 32 milliards centimes déjà attribuée, sont d’autres griefs tenus à l’endroit de l’exécutif communal, qui aura tenu sa session sans les 14 élus, qui s’opposent à sa tenue.