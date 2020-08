C'est un dénouement heureux et satisfaisant qu'a connu l'affaire des 14 détenus du Hirak, hier, au tribunal de Tizi Ouzou. En effet, le tribunal de Tizi Ouzou a prononcé la relaxe en faveur de 13 détenus du Hirak alors que le quatorzième manifestant inculpé dans le même dossier, en l'occurrence Hocine Amhis, sa peine d'une année de prison ferme a été commuée en une année de prison avec sursis. Il a de ce fait été libéré, hier. Pour rappel, les 14 manifestants dont le verdict a été rendu, hier, ont été arrêtés le 19 juin dernier dans la ville de Tizi Ouzou lors d'une manifestation. Lors du procès en appel des manifestants en question, qui a eu lieu le 2 du mois en cours, le procureur avait requis la peine de 3 ans de prison ferme contre le détenu Hocine Amhis et même contre les 13 autres personnes citées dans la même affaire. Un grand soulagement a été exprimé, hier, après l'annonce du verdict dans ce dossier aussi bien par les manifestants eux-mêmes que par le collectif des avocats ainsi que par leurs amis et camarades, mais aussi par des membres du Comité national pour la libération des détenus. Tout le monde s'est réjoui de cette fin heureuse. D'ailleurs, juste après l'annonce du verdict le Cnld a rendu public un communiqué où il souligne: «Relaxe pour tous les 13 manifestants et Hocine Amhis quittera la prison, aujourd'hui, avec réduction de sa peine d'un an de prison ferme à un an avec sursis.» Le même comité a rappelé que le procès en question devait initialement avoir lieu le 26 juillet à la cour de Tizi Ouzou. «Pour rappel, les 14 personnes arrêtées vendredi 19 juin à Tizi Ouzou ont été présentées le 22 juin devant le procureur du tribunal de Tizi Ouzou en comparution immédiate, souligne le comité en question. Il faut rappeler que les manifestants en question sont: Amar Hamroun d'Iferhounene, Hakim Moussa de Ouaguenoune, Lemoussi Belkacem de Mila, Ameziane Takfarinas, Hassane Farsi, Yanis Ghemras de Souamaâ, Fateh Kaced de Tigzirt, Rafik Mebtouche, Noureddine Debiane de Tizi Ouzou-ville, Takfarinas Touat de Bouzeguene, Nassim Belkhir, Yazid Laâmrani, Hocine Ameziane et Hocine Amhis. Il faut souligner que plusieurs griefs avaient été initialement retenus contre les manifestants relaxés dont certains ont trait au port d'arme blanche, outrage à corps constitué et destruction de biens publics. Il faut rappeler que des dizaines d'avocats exerçant dans la wilaya de Tizi Ouzou se sont mobilisés depuis le 19 juin dernier pour défendre les 14 manifestants. Hier, ils ont été les premiers à exprimer leur grande satisfaction suite à cette fin heureuse.