La lutte contre la commercialisation des stupéfiants dans la wilaya de Tizi Ouzou se poursuit, en dépit du contexte très particulier dans lequel vit le pays depuis plusieurs semaines, à cause de la pandémie du coronavirus. Ainsi a-t-on appris, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et le commerce illicite de produits psychotropes, les forces de police de la sûreté urbaine de Tadmaït (21 kilomètres à l'ouest du chef-lieu de wilaya), relevant de la sûreté de daïra de Draâ Ben-Khedda, ont identifié et arrêté deux individus. Ces derniers, ajoute la même source, sont âgés de 28 et 37 ans et résident dans la wilaya limitrophe de Boumerdès. Ils sont impliqués dans un trafic illicite de psychotropes. Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya, cette opération a permis de saisir une importante quantité de psychotropes, des comprimés de marque Rivotril, une arme blanche de 6ème catégorie (couteau à longue lame), une somme d'argent représentant le revenu de la vente, et des téléphones portables utilisés pour communiquer. Présentés au parquet de Tizi Ouzou, le 6 mai 2020, pour détention de psychotropes à des fins de commercialisation, les deux mis en cause ont été jugés en comparution directe et condamnés à 10 et 15 années de prison ferme et une amende d'un million de dinars. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre les pratiques de certains commerçants qui n'hésitent pas à mettre sur les étals des produits impropres à la consommation, les éléments de la 6e sûreté urbaine de la wilaya de Tizi Ouzou, en collaboration avec les services de la direction du commerce, ont procédé avant-hier à la saisie de 1 564 unités de produits alimentaires dont la date de péremption est dépassée. Il s'agit, selon notre source, de 1 165 bouteilles de limonade et de jus industriel, 367 boîtes de yaourt périmés et 32 sachets de pâtes alimentaires, également impropres à la consommation. La procédure réglementaire a été engagée contre le propriétaire du magasin où ont été découverts les produits périmés saisis. Une procédure judiciaire et administrative a été entamée à l'encontre du mis en cause.