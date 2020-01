Un marin importe 700 grammes de cocaïne, il écope de 15 années de prison ferme. Telle a été la sentence qui a été prononcée, en fin de semaine, par le tribunal de première instance d’Oran.

Le mis en cause est un quarantenaire, marin de fonction, accusé d’appartenance à un groupe international de bandits spécialisés dans le trafic de la drogue dure, la cocaïne et les comprimés psychotropes de marque Ecstasy. Ses démêlées avec la justice ont commencé après avoir été arrêté en flagrant délit d’importation, alors qu’il rentrait de la ville phocéenne de Marseille, avec plus de 700 grammes de cocaïne et 700 comprimés psychotropes.

Une telle affaire n’est pas la première dans son genre. Les services de la sûreté ont réussi à mettre en échec une tentative de contrebande de cocaïne qui était dissimulée à l’intérieur d’un conteneur au port d’Oran. Il s’agit d’une quantité de 1kg et 700g de cocaïne dissimulée à l’intérieur d’un conteneur transportant des bananes. C’est suite à des soupçons que le capitaine du navire, qui transportait le conteneur en question, a prévenu les services des sûreté qui ont procédé à sa fouille et fini par trouver cette quantité de drogue dure.

Les services de la sûreté ont, ensuite, pris un échantillon pour l’analyser et ont fini par confirmer qu’il s’agissait bien de cocaïne.

Le propriétaire du conteneur est un importateur de la banane qui fait actuellement l’objet d’une enquête. Toujours en fin d’année écoulée.

La Brigade de recherches et d’intervention (BRI), relevant de la sûreté de wilaya d’Oran a procédé au démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue et à la saisie d’une quantité de 1,327 kg

de cocaïne.

En effet, composé de cinq narcotrafiquants, âgés entre 35 et 55 ans, dont trois résidant à Oran et deux à Alger, le réseau en question importait de la drogue dure (cocaïne) vers l’Algérie depuis l’étranger.

Les individus arrêtés dans cette affaire ont à leur actif plusieurs délits, notamment infraction à la réglementation de change, ainsi que le mouvement des capitaux depuis et vers l’étranger. Au début, l’affaire était opérée par les éléments de la première brigade de police des frontières, ayant constaté des mouvements suspects d’un navigateur marin civil. Les investigations ont permis l’arrestation du mis en cause, en flagrant délit, en possession de la quantité de 1,327 kg de cocaïne, et ce, après l’accostage d’un navire en provenance d’un pays européen.

L’affaire a été, ensuite, prise en charge par les éléments de la BRI 01 de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran qui, lors de l’enquête, ont effectué des perquisitions à Oran et d’autres régions dans le cadre d’une extension de compétence, ordonnée par le procureur de la République près le tribunal d’Oran.

L’enquête s’est soldée par l’arrestation successive de tous les membres de ce réseau et la saisie de ladite quantité de drogue ainsi qu’une somme de 5 595 euros et une autre de 567 000 DA, issues des revenus de cette activité criminelle. Ce n’est pas la première fois que le port d’Oran se trouve au cœur d’un scandale de cocaïne