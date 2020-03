Accusés de détention et commercialisation de stupéfiants, deux individus jugés par le tribunal criminel près la cour d'Oran, ont, dans un procès riche en révélations, été condamnés à 15 années de prison ferme. Dans son plaidoyer, l'avocat général a requis la perpétuité. Cette affaire, portant le sceau de plus de 236 kg de kif traité, remonte à la fin du mois de juin 2016. Le premier prévenu, répondant aux initiales de G.K., a été arrêté alors qu'il était en possession d'une quantité égale à 236,653 kg de kif, dissimulée dans la voiture qu'il conduisait dans la localité de Hassi Ben Okba, petit patelin situé dans la partie est de la wilaya d'Oran. Cette offensive ne tarda pas à mettre hors d'état de nuire le deuxième mis en cause, non loin du lieu de la première arrestation. D'autres ont réussi à prendre la fuite s'évaporant dans la nature. L'interrogatoire opéré par les enquêteurs a été concluant, notamment après que le premier accusé n'a trouvé aucun moyen pour contourner les questions des enquêteurs ni pouvoir nier les faits étant donné qu'il a été pris en flagrant délit, il passera aux aveux. Il explique avoir «été sollicité par le deuxième accusé lui ayant confié la conduite de la voiture en contrepartie d'une somme d'argent, un véhicule de marque Renault 12 m'appartenant». «J'ai tout de suite accepté cette offre vu que je me retrouvais en disette d'argent», a-t-il avancé expliquant que ses «services n'ont pas abouti, j'ai été arrêté au moment même où je devais démarrer». Le second mis en cause, lui, n'a pas estimé utile de nier les faits étant donné qu'il a été accablé. Cependant, il a, dans ses aveux, avancé le nom d'un certain Rabah, qui ne sera jamais arrêté. «Résidant à Aïn El Beida, j'ai été contacté par ce dernier m'ayant proposé cette opération que j'ai acceptée sans trop réfléchir», a-t-il avoué. Devant la barre, les deux accusés ont maintenu leurs premières déclarations qu'ils ont faites lors des différents rounds de l'enquête. Toutefois, un élément troublant a été avancé par le deuxième accusé s'interrogeant sur l'absence du troisième accusé qu'il a dénoncé lors de l'enquête, le fameux Rabah qui l'a, pour lui, emballé dans cette histoire ayant abouti à son arrestation. «Votre honneur, dira D.B., suite à mon arrestation, j'ai donné des informations sur ce fameux Rabah et j'ai même indiqué aux enquêteurs où il résidait, pourtant il n'a pas été arrêté», s'est-il exclamé. Cette déclaration, reposant essentiellement sur un tel questionnement, n'a pas troublé le président du tribunal. Imperturbable, celui-ci a, même jugé utile d'aller plus loin dans ses interrogations qu'il a dressées aux deux accusés leur demandant le nombre d'affaires dans lesquelles ils sont incriminés ou encore celles qu'ils ont opérées dans le passé. «Aucune. Nous n'avons jamais été impliqués dans une quelconque affaire similaire», ont répondu unanimement les deux mis en cause. Convaincu d'avoir cerné toute l'affaire, le président de l'audience a cédé la parole à la défense ayant, agi et manoeuvré en plaidant les circonstances «atténuantes» expliquant que leurs «mandants n'ont pas réfuté les faits et largement coopéré dans cette affaire tout en facilitant la tâche aussi bien aux enquêteurs que pour les justiciers». De ce fait, la défense a sollicité la clémence du président de ce tribunal criminel.