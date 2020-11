Le procureur général près le tribunal de première instance de Tipasa a requis 15 ans de prison ferme et une amende de 1 million de dinars et la saisie de tous les biens de l'accusé dans le procès de l'ex-wali d'Alger, Abdelkader Zoukh dans l'affaire d'octroi de logements et de contrat de concession pour investissement pour la famille de l'ex-Dgsn, Abdekghani Hamel.

De prime abord l'accusé a tenu dans sa première audition à plaider son innocence, insistant sur le fait que la décision d'octroi d'une parcelle de 7128m2 au profit de Chahinez Hamel pour la réalisation d'une tour d'affaires et d'un hôtel et l'attribution d'une assiette de 800 m2 au profit de l'épouse de l'ex-Dgsn pour la réalisation d'une crèche revenait à la commission technique de la wilaya, au même titre que le logement obtenu par la même personne était du ressort de l'Opgi de Hussein Dey.

Expliquant que Abdelghani Hamel ne l'avait contacté que pour prendre connaissance des procédures. Chose que le témoin Abdelghani Hamel a nié avoir souvenance de cette discussion téléphonique et affirme n'avoir aucune connaissance des projets de sa fille.

Par ailleurs, l'audition des témoins, notamment le directeur de l'Opgi, Rehaimia en détention actuellement et intervenant par visioconférence, et de Baka directeur de l'Agerfa, ont confirmé l'intervention de Zoukh pour retarder les procédures à l'encontre de bénéficiaires, notamment les mises en demeure pour le règlement des frais de viabilisation et les droits de concession, estimés à 14 milliards de centimes. Au même tire qu'ils maintiennent leurs déclarations par rapport à l'obtention du fils de l'ex-Dgsn, Chafik Hamel d'un logement social.

À ce stade du procès, le juge a mis en avant plusieurs anomalies dans cette affaire, regroupant l'obtention de l'acte de propriété au bénéfice de Chahinez Hamel d'une concession pour investissement, sans payement des droits et des taxes y afférents, l'absence de résiliation de ce contrat en l'absence de la réalisation depuis plusieurs années, l'absence de suivi des investissement et la gestion des biens de l'Etat par le premier responsable, en l'occurrence le wali.

Pour leur part les avocats de l'accusé Zoukh ont basé leur défense sur le rôle et les prérogatives de la commission technique chargée de statuer sur les demandes d'investissement, mettant en exergue le fait que les dossiers peuvent être refusés en cas d'opposition d'un seul membre de la commission, et que dans ce cas la responsabilité de l'accusé est partielle. Et ce en plus de l'absence d'aveux de la part de l'accusé et la mise en doute des témoignages, que les avocats ont considérés comme des arguments faibles et non fondés, dans la mesure où chaque responsable devait assumer ses décisions et se référer aux textes de lois.

De son côté le procureur général a considéré que les faits sont avérés et appuyés par les témoignages accablant l'ex-wali d'Alger, et confirmant son implication dans l'attribution des logements et des assiettes foncières, concluant qu'il s'agit d'un préjudice énorme pour le Trésor public, et une entorse aux règles d'attribution d'autorisation d'investissement. Suite à quoi le juge a décidé que le verdict serait rendu dans cette affaire le 8/12/2020.

Cependant, le tribunal de Tipasa poursuit le jugement d'Abdelkader Zoukh dans deux autres affaires de corruption impliquant les hommes d'affaires Ali Haddad et Mahieddine Tahkout.