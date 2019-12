15 équipes, dont la sélection algérienne de cyclisme, participeront à la prochaine édition de la Tropicale Amissa Bongo qui s’élancera le lundi 20 janvier 2020. Outre la sélection algérienne, sept autres sélections africaines seront au rendez-vous. Il s’agit du Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Erythrée, Gabon, Maroc et Rwanda. Le tour verra également la participation de deux équipes professionnelles africaines : les Sud-Africains de Pro-Touch et les Angolais de BAI-Sicasal et trois formations françaises professionnelles (Delko-Marseille, Total-Direct Energie et Cofidis). Le grand départ de l’édition 2020 s’élancera de la Province du Woleu-Ntem dans le nord du pays. La course se terminera dans la capitale du pays à Libreville.