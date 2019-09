Une commission de wilaya est mise en place. Elle a pour mission le contrôle des unités industrielles polluantes dans les zones industrielles et d’activité. Cette mesure a été décidée par la wilaya d’Oran représentée par Mouloud Cherifi. Comme première démarche, cette commission procédera au recensement des unités polluantes, notamment en matière de traitement des eaux. Toutes les prérogatives répressives lui sont accordées, à commencer par des mises en demeure pour lesquelles la commission est habilitée à adresser aux investisseurs transgresseurs. La même commission est également qualifiée pour fixer des délais pour ces investisseurs, en les sommant de rectifier le tort en prenant, à ses propres frais, des mesures s’imposant. Et ce n’est pas tout. Cette commission est dotée des moyens légaux lui permettant d’aller jusqu’à la prononciation de la fermeture des unités polluantes. Cette panoplie de mesures a été décidée des suites de la dernière visite du wali d’Oran dans les zones industrielles et d’activités. Ayant constaté de visu la terrible situation, il a, sur le champ, exigé des services concernés d’établir un état des lieux et une feuille de route pour la prise en charge des problèmes de ces zones, notamment celles d’Es-Senia et Hassi Ameur. On ne badine plus avec le cadre de vie, l’environnement. Telle a été la première conclusion du wali d’Oran ayant jugé, sans le dire explicitement, utile de prononcer sa sentence après qu’il a relevé tous les problèmes dans lesquels se débattent ces zones, à commencer par la détérioration des réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales, l’éclairage public et le réseau routier. Dans cette visite, le wali a été sidéré de relever l’absence totale de stations d’épuration dans les entreprises polluantes. Les solutions ne manquent pourtant pas, et aux moindres frais. Il suffit de s’y mettre. Dans la grande zone industrielle de Hassi Ameur, les responsables de la gestion de celle-ci sont allés jusqu’à préconiser la rénovation des réseaux de voirie, d’assainissement et d’éclairage public et la réalisation d’une station de relevage, ainsi que des stations de traitement des eaux dans les entreprises polluantes. Et ce n’est pas du tout sorcier ni une mission impossible. Le réseau d’assainissement de cette zone s’étale sur 10 010 mètres linéaires. Seulement, il n’est pas opérationnel, étant donné qu’il est en délabrement total. Idem pour la station de relevage des eaux usées qui est également à l’arrêt. En tout cas, l’opération de contrôle des unités industrielles polluantes se poursuivra. «Aucun état d’âme ne sera toléré», a-t-on appris. Cette nouvelle politique est mise en place dans le sillage du désastre écologique de Dhayet Oum Ghellaz dans la localité de Oued Tlélat après que des tonnes de poissons ont, subitement, fait surface, flottant sur l’eau. De prime abord, des unités polluantes ont été mises en demeure. La majeure partie de ces unités implantées à Es-Senia 1, Es-Senia 2 et puis Es-Senia 3, seront contrôlées avant que la commission n’étende sa notoriété à l’ensemble des zones industrielles et d’activité de la wilaya d’Oran.