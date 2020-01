Près de 20 années après l’instauration de l’interdiction de la pêche légale du corail en Algérie, «la situation est alarmante sur tous les plans dans cette filière», affirme Reda Djenane, président de la Commission nationale de la pêche et de l’aquaculture, affiliée à l’Organisation nationale du patronat et des entrepreneurs.

Selon lui, une rétrospective vers les années 90 rappelle la belle époque durant laquelle «la pêche était florissante et les pêcheurs faisaient de bonnes affaires, à tel point qu’ils payaient au Trésor public

1,2 million DA d’impôts par année en plus de taxes 1500DA par kg de grand corail et 500 DA/kg de petit corail. En plus de la formation offerte par les étrangers au personnel algérien, c’était vraiment gagnant pour toutes les parties».

A partir de 2001, «il y a eu la décision d’interdiction de la pêche prise, de manière hasardeuse, par l’ancien président, Abdelaziz Bouteflika, pour, vraisemblablement, protéger cette espèce, mais la réalité était toute autre». Cette situation a donné lieu au chaos puisque l’activité n’a jamais cessé, mais elle est rentrée dans la clandestinité. «Des professionnels de ce métier, il n’en reste aujourd’hui que six. Les gains alléchants attirent, depuis, des gens inexpérimentés et le résultat est dramatique, plus de 3000 accidents et de 300 décès enregistrés sur nos côtes. Et chaque année, ce sont des dizaines d’embarcations qui sont saisies et des centaines de personnes qui sont arrêtées, présentées devant les tribunaux et écrouées pour cette activité prohibée, notamment à l’est du pays où ce créneau est essentiellement basé», a fait savoir Djenane.

Pis encore, «la pêche illégale gagne du terrain et les phénomènes de contrebande et de corruption vont avec. Nos richesses sous-marines sont dilapidées et transportées, par des passeurs, en Tunisie, puis sont acheminées vers les ateliers des Italiens. Après les transformations nécessaires, elles finiront dans les deux grandes foires internationales du corail, à savoir celles de l’Inde et de Hong Kong. Notre corail fait des riches en Europe et le plaisir des consommateurs dans le monde», a poursuivi notre interlocuteur.

En conséquence, la rareté de ce produit-phare de l’artisanat a contraint des centaines de bijoutiers à mettre la clé sous le paillasson. Et pas seulement, puisque des milliers d’emplois se perdent chaque année à cause de ce trafic qui bénéficie aux réseaux transfrontaliers basés, notamment en Tunisie, en Italie et en France.

Cela sans compter les répercussions désastreuses sur la faune et la flore du fait que les pilleurs utilisent un matériel de fabrication artisanale, qui ne récupère qu’une partie du corail arraché à l’aide de filets, alors que le reste qui constitue la plus grande partie se perdant dans les fonds marins.

En sa qualité de président de l’association des producteurs de corail, Djenane déplore «l’avortement de la volonté du ministre de la Pêche, Ferroukhi, de rétablir, il y a quelques années, la légalité de cette activité par les pouvoirs publics, laissant ainsi le pourrissement». Il demande à ce titre, de « réviser le cadre législatif actuel, notamment le cahier des charges très contraignant et de libérer la profession ». Il faut, en outre, «indemniser les professionnels qui ont consenti des investissements lourds allant jusqu’à 5 millions DA et surtout les accompagner par des facilitations pour qu’ils puissent reprendre leur travail», a-t-il ajouté.

Pour lui, «l’Algérie, qui possède la plus grande réserve de corail rouge en Méditerranée et environ 50% dans le monde, en plus de sa qualité supérieure, gagnerait sur tous les plans à autoriser de nouveau la pêche de cet or. Le corail rouge est une ressource à très forte valeur commerciale qui pourrait permettre à notre pays de faire rentrer des devises», a-t-il expliqué. Il n’a pas manqué d’exprimer son optimisme après la reprise par Ferroukhi des destinées du ministère de tutelle, avec lequel il espère reprendre contact le plus tôt possible, en vue de redynamiser cette filière.