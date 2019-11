Bonne nouvelle ! Il ne faut plus s’inquiéter du diabète gestationnel, celui-ci provoquant un état d’intolérance au glucose, quelle que soit sa sévérité, apparaît au cours de la grossesse chez une femme sans diabète sucré connu antérieurement. Il peut néanmoins être révélateur d’un diabète antérieur. Le docteur Merad, responsable de l’unité diabète gestationnel au niveau de la clinique Larribère, relevant du CHU d’Oran et spécialisée en endocrinologie et diabétologie, a été réconfortant et rassurant, soulignant que «pas moins de 150 femmes enceintes présentant un diabète gestationnel sont prises en charge annuellement par les praticiens de cet établissement sanitaire». Cette maladie est très souvent détectée durant la grossesse.

Dans certains cas, elle provoque des complications aussi bien pour la mère que pour l’enfant, d’où l’importance de son dépistage et sa prise en charge dès les premiers mois de la grossesse. «Le diabète gestationnel nécessite une prise en charge correcte», a souligné le spécialiste, le docteur Merad explique que «des femmes souffrant de diabète gestationnel arrivent à la clinique au cours du 3e trimestre». Sur sa lancée, le spécialiste a souligné à «une prise en charge efficace, à même de protéger la maman et le bébé». «Celle-ci (dès la prise en charge) doit commencer les premières semaines de la grossesse», a-t-il explicité. Il n’y pas mille et un chemins pour ce faire. il suffit de généraliser l’analyse du taux de glycémie au début de la grossesse.

Le spécialiste a ajouté que «le diabète pourra être dépisté au cours des premières semaines». Pour aller de l’avant, la même source recommande aux médecins et aux gynécologues de passer à l’acte, en encourageant leurs patientes à faire cette analyse». Ce n’est pas une mission impossible. En ce sens, le docteur Merad a ajouté qu’«une femme prise en charge réussit à équilibrer son diabète au cours de la grossesse. Mieux, elle a les mêmes chances de s’en sortir et sauver son fœtus qu’une femme non diabétique, avec moins de risques de malformation et d’avortement, et même pendant l’accouchement». Le diabète, sous toutes ses formes, concerne chaque famille. L’on peut facilement le prévenir. Des spécialistes affirment qu’«un tiers des personnes souffrant de cette maladie, dont le nombre de cas explose, ne le sait pas. Un bilan tardif peut entraîner des complications». Or, le dépistage est gratuit pour toutes les personnes. Le département de la santé tient des rencontres cycliques tournant autour des campagnes permettant de voir mieux et de connaître les cas de diabétiques, des pré-diabétiques et les personnes à risques. En 2016, le ministère de la Santé avait lancé une enquête nationale sur la mesure des facteurs de risque des maladies non transmissibles. Près de 7 000 personnes, dont 3082 hommes et 3 907 femmes, ont été soumises à cette enquête. Les résultats ont été révélateurs. Pas moins de 26 nouveaux cas de diabète de type 1 ont été décelés chez les personnes de moins de 20 ans. Au niveau d’Alger, 5 529 nouveaux cas de diabète ont été enregistrés entre janvier et septembre 2018. Ces cas ont été enregistrés au niveau des 10 établissements publics de santé de proximité (Epsp) que compte la wilaya d’Alger. «Le nombre de nouveaux cas de diabète enregistrés à travers les 10 Epsp (…), s’élève à 5 529 nouveaux cas, suite à des examens médicaux préliminaires de plus de 144 700 personnes, contre 5 947 cas durant la même période de l’année précédente», a-t-on fait état. Ainsi, 2421 nouveaux cas ont été enregistrés chez des personnes de sexe masculin contre 3 108 de sexe féminin. Le fichier national du diabète, établi en novembre 2017, fait état de près de deux millions de personnes atteintes de diabète en Algérie.