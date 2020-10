Poursuivant sa démarche d'accompagnement des agriculteurs de la wilaya de Tizi Ouzou, la direction des services agricoles a recensé quelque 1 500 agriculteurs et éleveurs qui ne disposent pas d'électricité. Aussi, cette dernière, en collaboration avec la Sonelgaz et le ministère de l'Agriculture, a recueilli quelques 314 dossiers de prise en charge afin de les raccorder aux différents réseaux d'énergie électrique, au courant de l'année 2021. Parmi ces agriculteurs touchés par ce manque, l'on dénombre des éleveurs et des producteurs divers. Les chiffres ont, pour rappel, été divulgués lors de la célébration de la Journée nationale de la vulgarisation agricole. Par ailleurs, toujours selon la direction des services agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou, ce sont 304 dossiers de demandes d'investissement dans le domaine de l'agriculture qui sont été déposés au niveau de l'Agence nationale de développement de l'investissement (Andi). Des statistiques qui mettent en avant une dynamique visible et palpable dans l'investissement, essentiellement dans le créneau de l'agroalimentaire. Pour ce créneau justement, les services concernés ont fait savoir que quelque 223 dossiers déposés ont reçu leur agrément. La même journée de vulgarisation agricole a également été l'occasion pour de nombreux agriculteurs d'exposer leurs produits au niveau de la foire organisée pour la même occasion, à l'Institut de technologie des moyens agricoles spécialisés (Itmas) de Boukhalfa. Ils étaient, en effet, quelque50 exposants présents, parmi lesquels on pouvait constater une grande diversité de la production agricole de la wilaya, avec une présence de plus en plus importante de la femme rurale. Une femme rurale représentée par des activités novatrices, à l'instar de la fabrication de savon traditionnel, la collecte des plantes médicinales ainsi que l'élevage. À rappeler enfin que cette année, les producteurs d'olives ne sont pas enthousiastes, à cause des mauvaises nouvelles qui accompagnent les prévisions de cette année. En effet, les prévisions annoncent une baisse significative de pas moins de 40% par rapport aux deux dernières années, pour atteindre une faible production estimée à 75000 tonnes. Beaucoup de producteurs soulèvent avec inquiétude cette baisse de la production qui aura cependant des répercussions sur la production algérienne et le marché national d'huile d'olive, qui peine encore à prendre forme. Pis encore, la baisse de la production annoncée s'accompagne de l'émergence de la mouche de l'olive qui risque de ravager la faible production attendue pour cette saison. Pour prévenir les conséquences fâcheuses des méfaits de cet insecte, la direction des services agricoles ainsi que la Chambre de l'agriculture multiplient les campagnes de sensibilisation, ces dernières semaines, afin de sauver une récolte déjà faible, selon les prévisions.