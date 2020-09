Quelque 15763 élèves ont passé la première journée du baccalauréat, hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Encadrés par plus de 5,000 surveillants, les candidats ont été répartis sur 65 centres d'examen à travers la wilaya. Toujours selon les statistiques obtenues auprès de la direction de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou, sur le total des élèves, 11557 sont des candidats scolarisés et 4206 sont des candidats libres. Dans les milieux carcéraux de la wilaya, la DE fait état de 51 candidats. La gent féminine reste toujours majoritaire avec un taux de 57,67%, soit 9090 candidates.

Mais cette année, les examens ne se déroulent pas dans des conditions normales, car ils sont marqués par l'apparition de la pandémie du Covid-19. Pour faire face à cette situation particulière, la direction de l'éducation, en collaboration avec la wilaya, a mis au point un protocole sanitaire très rigoureux, afin de permettre aux candidats et aux encadreurs de passer l'épreuve dans une sécurité totale.

Hier, le taux d'application des mesures sanitaires était total, à travers tous les établissements. Il est vrai qu'une opération d'explication et de sensibilisation a précédé le jour J et a touché les candidats, comme leurs parents.

En effet, le protocole se décline en des mesures très strictes visant à éviter tout cas de contamination au Covid-19. Les affaires personnelles comme les appareils téléphoniques et les clés, devront être laissés dans un sachet spécialement réservé à chaque personne, selon les instructions de la DE, qui a doté les entrées des classes de tapis désinfectants.

Les mêmes mesures, très strictes sont prévues au niveau des cantines et des réfectoires où le protocole sanitaire a prévu l'utilisation unique des couverts et des repas servis dans des barquettes jetables.

Les tables, ajoute la direction de l'éducation, seront espacées avec des chaises en moins, afin de respecter la distanciation sociale.

Dans le même cadre, le wali de Tizi Ouzou Mahmoud Djamaâ a, dans sa réunion avec les différents intervenants dans les examens, appelé à un travail de collaboration entre plusieurs directions et ses services. C'est justement dans cet objectif que la direction de la formation professionnelle a mis à la disposition des élèves et des encadreurs quelque 41000 masques et bavettes. 12000 autres bavettes ont été remises, la veille de l'examen du baccalauréat.

Enfin, il est à rappeler que les mesures ont été très suivies et appliquées par les candidats et les encadreurs, à travers tous les établissements. L'on ne déplore aucun incident lors de la première journée.

Les parents que nous avons rencontrés devant certains établissements exprimaient plutôt leur inquiétude quant à la préparation de leurs enfants durant cette longue période d'éloignement des bancs du lycée. Beaucoup d'élèves se sont, en effet, dit trop stressés, car n'étant pas convaincus de la préparation à l'examen, avec un éloignement de plusieurs mois.