Ils sont répartis sur 54 centres d´examen. Encore une fois, le nombre de jeunes filles dépasse largement celui des garçons, avec respectivement

6448 candidates et 4303 candidats.. Seulement 101 candidats sont des détenus. Ils concourent tous pour l’obtention du passeport ouvrant la voie large vers les études supérieures, à l’université.

Aujourd’hui, ils découvriront, en même temps que les sujets des épreuves, le dispositif organisationnel mis en place par la direction de l’éducation de la wilaya, dans le cadre du protocole sanitaire du déroulement des examens.

En matière de ressources humaines, la direction de l’éducation de Béjaïa a mobilisé, pour chaque centre, un vice- président, quatre membres du secrétariat et quatre ouvriers auxquels il faut ajouter une équipe médicale composée au moins d’un médecin, et d’un psychologue. Concernant le matériel, il est question de deux détecteurs de métaux, trois détecteurs de température, deux pulvérisateurs pour désinfecter les salles d’examen et du gel hydro-alcoolique, en quantité suffisante. C’est dans tous les cas ce qu’indique la direction de l’éducation, dans un communiqué diffusé récemment.

Tout comme les autres événements qui ont eu lieu durant l’année 2020, l’examen du baccalauréat s’invite dans une conjoncture de pandémie, nécessitant des mesures spéciales, à travers un protocole d’accord qui doit impérativement répondre aux inquiétudes des parents, du personnel et des élèves.

Face à la menace réelle d’une nouvelle vague de contaminations, qui pourrait surgir dans les rassemblements, notamment à la faveur du baccalauréat, le premier test a été une réussite, lors de l’examen du BEM.