Plus de 150 familles, ayant occupé l’habitat précaire des quartiers de Mediouni et d’El Hamri, ont rallié leurs nouvelles habitations situées dans le groupement urbanistique de Belgaïd, localité située dans la partie est de la ville d’Oran. Ces familles ont, avant leur relogement, bénéficié des attestations pré-affectations certifiant qu’elles bénéficieront de leurs habitations après qu’elles auront été recensées par la commission en charge de cette problématique, le relogement et la mise à plat de l’habitat précaire. D’ailleurs, les entités locales mettent le paquet en vue d’assainir les villes et les agglomérations composant la capitale des Deux Lions et qui sont frappées de plein fouet par ce phénomène, l’habitat précaire et le bâti ne s’accommodant pas aux normes de l’habitat défigurant cette wilaya se préparant activement pour donner sa meilleure image à l’occasion des jeux méditerranéens devant se tenir l’année prochaine. Le défi est pour ainsi dire lancé. Tout compte fait, les habitants du bidonville de l’ex-résidence universitaire appelée sous l’abréviation du «Cumo» et ceux du douar «Kara», implantés dans la commune d’Es Senia, bénéficieront des habitations décentes au courant du 1er trimestre de cette année. Les services de la wilaya en charge de l’habitat, procéderont, durant ce 1er trimestre au relogement des résidents du vieux bâti et des habitations précaires des deux bidonvilles sus-cités dans de nouveaux logements à Béthioua.

Ce sont 1000 logements en chantier qui les attendent. Les heureux bénéficiaires occuperont leurs nouvelles habitations dès l’achèvement des travaux. Les mêmes ser-vices annoncent, en outre, une opération de résorption de l’habitat précaire dans la commune de Bir El Djir, très précisément ceux du «douar Flalis». Les attributaires sont constitués de familles des bidonvilles de Belgaïd, au chemin de Sidi El Bachir et à la ferme Benamara. «Les assiettes foncières à récupérer seront reconverties en espaces verts et aires en prévision des jeux méditerranéens 2021», a-t-on annoncé.