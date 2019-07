L’Ecole supérieure algérienne des affaires a organisé lundi 8 juillet 2019 sa traditionnelle cérémonie de remise des diplômes en présence du ministre du Commerce Saïd Djellab, de l’ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt, ainsi que du président du conseil d’administration de la Caci, Abdelkader Gouri. Dans son discours de bienvenue, le nouveau directeur général de l’école Karim Kiared a rendu un hommage particulière à l’ensemble des collaborateurs de l’Esaa en les remerciant pour leurs efforts pour avoir fait de l’école ce qu’elle est aujourd’hui. Il a également insisté sur la volonté de continuer à maintenir l’établissement dans l’excellence à travers sa qualité de formation. La cérémonie s’est déroulée en présence de près de 700 personnes, entre familles des diplômés, corps professoral, les représentants d’entreprises et d’institutions, tout comme les partenaires privilégiés de l’école. Comme à l’accoutumée, l’évènement a revêtu tout son côté cérémonial avec les étudiants accueillis individuellement sur scène, selon le rituel académique universel des « Business School ». La promotion 2019, dont la sortie intervient au lendemain de la célébration de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse le 5 juillet, est baptisée au nom de Maurice Audin, célèbre mathématicien mort en martyr pour l’Algérie en 1957. Le parcours exemplaire de ce grand militant algérien, symbole de la jeunesse, de la résistance, de la science et du savoir et symbole des principes de l’homme libre a été retracé par les différents intervenants lors de la cérémonie. Le nombre total de diplômés pour cette année est de 156 répartis comme suit : 39 diplômés du programme « licence III » en « management général », 58 diplômés du programme master en sciences de gestion dans les spécialités banque-finances, comptabilité – contrôle - audit et marketing international. L’on compte également 30 diplômés du programme MBA et 29 autres du programme « Emba ». La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance conviviale avec le soutien de Sonatrach, Total Lubrifiants et Bitumes Algérie ainsi que la banque Société Générale Algérie. L’école bénéficie du soutien d’un consortium pédagogique français qui comprend, entre autres, l’université de Lille 2, L’IAE de Lyon – université Jean Moulin Lyon 3 et la Kedge Business School. La fierté de l’école en cette nouvelle sortie de promotion pour ses nouveaux diplômés réside dans le fait de rejoindre les centaines d’autres qui occupent aujourd’hui des postes de grande responsabilité dans de nombreux domaines en Algérie comme à l’étranger.

L’Esaa, située aux Pins maritimes, Mohammadia, Alger, fête cette année son 15ème anniversaire. Elle est considérée par de nombreuses entreprises comme une véritable référence de formation en matière de management.

Son site Internet est www.esaa.dz.