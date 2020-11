Les hôpitaux du pays se remplissent chaque jour un peu plus de malades atteints du Covid-19.

«Certains connaissent même une forte surcharge», a avoué, jeudi dernier, à Alger, le directeur général des structures sanitaires au ministère de la Santé, Lyes Rahal, lors d'une conférence de presse. Ce haut cadre du ministère de la Santé assure que seuls 4000 lits sont occupés pour le moment. Néanmoins, il précise que ce taux d'occupation diffère d'une wilaya à un autre. Certaines, à l'image de Jijel, arrivent presque à saturation. «Cette wilaya connaît un taux d'occupation de 85%», a-t-il fait savoir. «La capitale connaît, pour sa part, un taux d'occupation des lits estimé à près de 65%», ajoute-t-il. C'est presque le même pourcentage pour Sétif, Blida, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Chlef et Boumerdès. Lyes Rahal rassure, néanmoins, que seuls 50% des capacités des hôpitaux ont été utilisés pour accueillir les patients atteints du Covid-19. «Le ministère de la Santé avait mobilisé plus de 16 000 lits à travers le territoire national», affirme-t-il précisant que le nombre global de lits occupés durant le pic pandémique enregistré en juillet dernier était de 12 000 lits. «Nous avons les capacités d'augmenter encore plus ce nombre», a-t-il soutenu. «Il sera renoncé aux autres activités en cas de recrudescence de la pandémie, à l'exception des urgences médicales et la prise en charge des maladies chroniques», a-t-il précisé. Ce qui est, toutefois, inquiétant est l'occupation des lits de réanimation au niveau d'Alger, qui est estimée à 85%. Surtout que comme le fait remarquer ce responsable, le taux de remplissage des hôpitaux et des lits de réanimation sont dans une phase ascendante. «Depuis le début du mois d'octobre, le taux d'occupation des lits de réanimation a quadruplé alors que celui des hospitalisations a doublé, passant de 27 à plus de 50%», a-t-il indiqué montrant l'ampleur qu'est en train de prendre la pandémie. Pour sa part, le directeur général de la prévention au ministère de la Santé, porte-parole officiel du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie Covid-19, le docteur Djamel Fourar, a fait état du taux d'infection, qui a atteint en juillet dernier (pic des contaminations) de 2 pour 100 000 cas. «Il a ensuite connu une sorte de stabilité en septembre dernier, en enregistrant moins d'un cas pour 100 000 habitants, pour remonter à la mi-octobre à 1,2 pour le même nombre de la population», a-t-il fait savoir. Selon le docteur Fourar, les régions de l'Est et du Centre figurent parmi les zones les plus touchées par la propagation du virus par rapport aux autres régions à l'Ouest du pays et beaucoup moins pour les régions du Sud. «En juillet dernier, un cas transmettait l'infection à quatre personnes, tandis qu'aujourd'hui un cas transmet et l'infection à 1,2 personne», a-t-il fait remarquer. La situation n'est donc, pour le moment, pas dramatique, mais au rythme où vont les choses, elle pourrait devenir cauchemardesque durant les prochaines semaines. Les hôpitaux peuvent vite être débordés si on continue à prendre à la légère la situation. La vigilance est donc de mise.