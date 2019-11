C’est officiel, ils seront cinq candidats en lice pour la magistrature suprême du pays. Il s’agit de «Azzedine Mihoubi avec 70 599 formulaires de signatures déposés, pour 65 743 vérifiés et retenus, Abdelkader Bengrina avec un dépôt de 93 151 formulaires, dont 83 343 valables, Tebboune Abdelmadjid avec un total de 124 125 formulaires dont 104 826 retenus après vérification, Ali Benflis avec un dépôt de 89 472 formulaires déposés, dont 81 295 vérifiés et retenus, et Belaïd Abelaziz qui a déposé 85 166 formulaires dont un total de 77 239 formulaires acceptés», c’est ce qu’a déclaré ce samedi Mohamed Charfi président de l’Autorité nationale indépendante des élections, lors de la conférence de presse tenue au siège de l’Anie. Indiquant que le nombre de wilayas où les signatures des candidats ont dépassé les 1200 signatures pour chaque candidat se décline comme suit « Azzedine Mihoubi 32 wilayas, Abdelkader Bengrina 28 wilayas, Tebboune abdelmadjid 43 wilayas, Ali Benflis 33 wilayas, et Belaïd Abdelaziz 28 wilayas ». Et d’ajouter «les autres candidats n’ont pas réussi à remplir les conditions fixées par l’Anie, alors que l’ordre de traitement des dossiers, ainsi que celui de leur annonce s’est effectuée selon l’ordre de dépôt des dossiers».Par ailleurs, Charfi a tenu à révéler que «l’opération de traitement et de vérification des dossiers de dépôts à nécessité la mobilisation de 30 magistrats, 40 membres de l’Anie, 170 agents de saisie, 15 ingénieurs en informatique, et 10 commissions d’étude, pour un volume de travail estimé à 16 500 heures» et pour une période de vérification de traitement, et de délibérations des dossiers des candidats, qui aura duré sept jours,Par ailleurs, les nouvelles dispositions de lois en matière de recours, du 17 octobre 2019 modifiant et complétant le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, que «Dorénavant, le candidat à l’élection de président de la République a le droit, en cas de rejet de sa candidature par l’Autorité nationale indépendante des élections, de formuler un recours par le dépôt d’une requête motivée au greffe du Conseil constitutionnel dans le délai fixé par la loi organique relative au régime électoral. Le président du Conseil constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner les recours et de présenter des rapports et des projets de décisions y afférents.»Dans ce sens, «Le Conseil constitutionnel se prononce sur les recours par des décisions notifiées, immédiatement aux requérants. En cas de recevabilité des recours, le Conseil constitutionnel inscrit le candidat requérant, sur la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République. Le Conseil constitutionnel rend une décision portant validation de la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République, classés selon l’ordre alphabétique arabe de leurs noms. Cette décision est notifiée au président de la République et au président de l’Autorité nationale indépendante des élections».Ceci étant, «lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen».La première réaction d’un candidat non retenu a été celle de Belkacem Sahli qui a annoncé son intention de faire appel de la décision de l’Anie le concernant.