D'aucuns ne s'y attendaient pas. Une enseignante est porteuse du virus Covid-19, avant même le début des cours; celle-ci exerce à l'école primaire Bouhadba, située à Haï El Sabah, à l'est de la ville d'Oran.

«Le test effectué sur l'enseignante a révélé qu'elle est positive au Covid-19», a affirmé le docteur Boukhari, responsable de la cellule de communication de la direction de la santé de la wilaya d'Oran, soulignant qu'«elle (l'enseignante, Ndlr) et 19 élèves, à qui elle enseigne, ont été mis en confinement à leurs domiciles». Inquiétante est cette situation contre laquelle on a jugé utile de réagir en procédant à la désinfection de la classe où sont scolarisés les élèves en question, sans toutefois juger nécessaire de fermer ladite école, ne serait-ce que le temps d'effacer les traces de ce virus, d'où l'effarouchement des parents d'élèves appréhendant sa propagation.

Plus d'un parent a, malgré les assurances de la direction de l'école, jugé «utile d'interdire à ses enfants de rejoindre ledit établissement, en attendant de voir mieux».

Le coup d'envoi officiel de la rentrée scolaire des élèves des paliers moyen et secondaire a été donné, hier, dans des conditions exceptionnelles, celles-ci étant marquées par la menace de la pandémie. Après 7 mois de confinement en raison du Covid-19, près de 190 000 élèves, parmi lesquels 132 317 sont scolarisés au cycle moyen et 57 154 lycéens, ont rejoint, hier, les classes dans une ambiance marquée, paradoxalement, par la joie totale de ces chérubins et la peur au ventre de leurs parents. «Nous sommes inquiets», dira un parent accompagnant son enfant masqué, durant le trajet sans cesser de lui recommander les mesures à ne jamais négliger.

La direction de l'éducation et celle de la santé sont toutefois «rassurantes», faisant état du «renforcement des mesures sanitaires, en plus de la consolidation des unités de dépistage par le personnel soignant mobilisé par la direction de la santé un peu partout dans les écoles, pour les cycles primaire, moyen et secondaire».

Les APC ont, ajoute-t-on, «mobilisé les employés des services d'hygiène, ces derniers ont procédé à la désinfection des écoles dès que l'opération du vote du 1e novembre a été bouclée dans la soirée de dimanche à lundi». Sur le plan logistique, l'on annonce l'ouverture de deux nouveaux lycées à Misserghine tandis que la réception de trois autres établissements scolaires du même palier est prévue avant la fin de l'année en cours, en plus de trois nouveaux collèges à ouvrir dans les communes d'Es Sénia, Misserghine et Oued Tlélat.

La direction de l'éducation est en attente de la réception, avant la fin du mois de décembre, de huit autres écoles.