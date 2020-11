Les éléments du Centre régional d’El Hadjar de lutte contre le trafic illicite de drogue ont mis fin à l’activité d’un réseau de trafic de cocaïne, apprend-on de source sécuritaire. Selon les informations fournies par la même source, l’opération, résultant d’un piège minutieux, suite à l’exploitation d’informations sur l’activité du réseau, s’est soldée par l’arrestation de sept individus et la saisie de 160 grammes de cocaïne. Il a également été saisi un véhicule utilisé pour le transport de cette drogue dure et plus de 78 000 DA, recette des ventes, nous ajoute-t-on. Cette activité illicite, trouve ses ramifications dans plusieurs wilayas de l’Est du pays, dont Annaba est l’arrière base, a encore fait savoir la même source. Soumis aux mesures d’usage, les mis en cause dans ce trafic régional, ont été déférés par-devant le juge d’instruction près le tribunal d’Annaba, qui a ordonné leur placement sous mandat de dépôt.