Une superficie de 17 hectares du tissu forestier ravagée. Tel est le bilan partiel des feux ayant pris le départ, au début de la nuit de vendredi, dans les forêts de Madagh et de Cap Blanc, dans la commune d'Ain El Karma, à l'extrême Ouest d'Oran, Kristel et à Gdyel dans la partie Est à Tafraoui au sud de la wilaya. Plusieurs personnes, ayant suffoqué à cause des fumées pestilentielles qui ont, en un laps de temps, envahi le ciel des deux régions, Est et Ouest, une a été sauvée d'une mort certaine. Il s'agit d'une femme qui a été cernée par les flammes, et retirée du brasier et secourue sur place, avant d'être évacuée en urgence à l'hôpital. En plus de plusieurs pans du tissu forestier incendié, les fellahs et les éleveurs de la commune agricole d'Ain El Karma ont été sérieusement endommagés en assistant, impuissants, aux flammes détruisant de plusieurs poulaillers, plusieurs dizaines de ruches d'abeilles. Il aura fallu le déploiement, durant toute la nuit de vendredi à samedi, de 65 sapeurs-pompiers de différents grades et 19 engins d'extinction des feux, mobilisés à l'effet d'extinction de ces feux ayant pris subitement le départ tout en ayant pris de l'ampleur aussi rapidement. Rien ne laissant prévoir une telle situation, vu le climat marquant les paisibles localités frappées soudainement par ces incendies non moins violents si l'on prend en compte leur étendue de l'Est et l'Ouest ainsi que la rapidité prise par les flammes dégageant une forte fumée ayant empesté, tout au long de la nuit, les alentours relativement distants des lieux du sinistre. Toujours dans la partie Ouest du pays, plusieurs wilayas comme Mostaganem, Sidi Bel Abbès et Chlef ont, durant ces dernières heures, connu plusieurs départs d'incendies de forêts, causant d'importants dégâts. Ces feux surviennent après que le bilan définitif des indemnisations en nature a permis aux agriculteurs et éleveurs de relancer leurs activités et de reconstituer rapidement leurs patrimoines de production établis par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.