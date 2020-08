170 mosquées seront ouvertes. Ces dernières, reparties entre plusieurs localités composant la wilaya d'Oran, ont une capacité d'accueil de 1 000 personnes. Telle a été la mesure prise par la direction des affaires religieuses et des wakfs d'Oran qui a pris en compte la mesure décidée par les pouvoirs publics en recensant d'abord les mosquées à ouvrir graduellement à partir de la journée du 15 août. Décider de la sorte, notamment en ce qui concerne les mosquées retenues pour l'ouverture, n'est pas venu suite à un simple point de vue. Il aura fallu la tenue de plusieurs réunions qui ont regroupé les responsables locaux et les imams des mosquées des daïras. Ces regroupements se sont, certes, focalisés sur la réouverture de ces lieux de culte, mais aussi prendre en compte les dispositions prises dans ces mosquées et le devoir à accomplir par les fidèles, ces derniers étant tenus par l'obligation de se soumettre à la réglementation, en respectant les mesures préventives, le but étant la lutte, qui se poursuit, contre la propagation du coronavirus. Ces règles à respecter obligatoirement tournent essentiellement autour de la fermeture des salles d'ablutions, la mise à portée (de main) du gel hydro-alcoolique, celui-ci est à mettre à la disposition des fidèles, le port obligatoire du masque de protection, le respect de la distanciation sociale et l'apport de tapis individuels pour la prière. À cela s'ajoute la désinfection et la stérilisation des mosquées concernées par la réouverture. La grande mosquée Ben Badis, située à la cité Djamel, constitue un exemple de «discipline» adoptée par ses responsables, ces derniers se sont ingéniés à la mise en place de tous les moyens exigés pour la circonstance. Sa direction ne compte pas lâcher ni encore moins lésiner sur les efforts quant à «mener à terme la mission pour laquelle elle est dévouée». Dans ce chapitre, l'on fera savoir que «toutes les mesures sanitaires requises sont mises en place». Et d'ajouter, en soulignant qu'«en plus de la désinfection totale des lieux, les pancartes sont collées un peu partout dans les coins et recoins de la grande mosquée». «Ces écriteaux rappellent les fidèles sur les mesures à observer obligatoirement, aussi bien à l'intérieur que dans les alentours immédiats de la mosquée», a-t-on expliqué. Évoquant le nombre de fidèles à accueillir, la même source ajoute: «Nous maîtriserons la situation en imposant toutes les règles à tenir dont le port du masque et le respect des distances physiques». En ce sens, ajoute-t-on, «le nombre de personnes à accueillir ne dépassera pas les normes requises par les pouvoirs publics». «En cas de flux, nous ouvrirons d'autres salles», a souligné la même source.